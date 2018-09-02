נשיא סין שי ג'ינפינג העניק לנשיא קוריאה הדרומית לי ג'ה-מיונג טלפוני שיאומי (היריבה הסינית של סמסונג) והתלוצץ על הצורך לבדוק 'גישה נסתרת' | על רקע חששות מתמשכים מריגול סביב טכנולוגיה סינית (חדשות בעולם)
ארגון איחוד הצלה התקין על כספות התרופות באמבולנסים מנעולים חכמים מיוחדים, שפותחו על ידי חברת פלאפון בשיתוף עם סטארקום, על מנת למנוע גניבת תרופות מבוקשות כמו מורפיום וקטאמין. המנעולים החכמים יאפשרו גישה לכספת רק לאנשי צוות מורשים ומנהל המערכת יקבל דיווח בזמן אמת על כל ניסיון ללקיחה לא מורשית של תרופות (חדשות בריאות)
פלאפון ביקשה לבטל הליכי פשיטת רגל שנמצא בהם עובד שלה לשעבר, שהורשע בגניבת 62 מכשירים ניידים וחייב לה כ-265 אלף שקל. השופט דורון חסדאי סקר את המצב המשפטי בהתחשב ברפורמה ובהצעת חוק חדשה בתחום, ולפני שבוע החליט לדחות את הבקשה (משפט)
פרשת הטאבלטים המשווקים כחינמיים ללקוחות החברות הסלולריות שהתפוצצה לאחרונה, הובילה לתביעה ראשונה נגד חברת פלאפון על ידי בני זוג הטוענים כי הוטעו על ידי נציגים בחברת פלאפון ששיווקו להם את מחשבי הלוח כמתנה חינמית
הסכם פשרה: חברת פלאפון חתמה על הסדר פשרה שיפצה את הלקוחות ב4.5 מליון שקלים. פלאפון התחייבה להסדיר את הפרסומים הבעייתיים ולתקן את הליקויים. במקביל, הוגשה בימים האחרונים תביעה דומה נוספת נגד פלאפון (דיגיטל)
מצפצפים על הלקוחות: חברת "פלאפון" מחייבת לקוחות שמבקשים להתנתק ממנה, להגיע אל מוקד השרות בניגוד להוראת משרד התקשורת. מחברת פלאפון נמסר בתגובה שהחברה מאפשרת ללקוחותיה להתנתק גם בהודעה טלפונית, פקס או מייל, ובכל מקרה ייעשה רענון של הנהלים בנושא. כך זה נשמע