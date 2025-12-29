"משימת הצדק 2025" ( צילום: צבא סין )

סין פתחה הבוקר במתקפה צבאית נרחבת של תרגילי באש חיה סביב טאיוואן, במה שהיא מכנה "משימת הצדק 2025". מדובר במפגן כוח אדיר הכולל פריסה של נושאות מטוסים, צוללות, מטוסי קרב וטילים בליסטיים, המכתרים את האי מכל עבריו.

פיקוד הזירה המזרחית של סין הודיע כי כוחותיו מתרגלים מצור ימי ואווירי מוחלט על נמלי המפתח של טאיוואן - קילונג וקאושיונג - תוך ביצוע "תקיפות מדמות" על יעדים ימיים וקרקעיים. בבייג'ינג לא בוררים במילים ומתארים את התרגיל כ"אזהרה חמורה לכוחות הבדלניים" וכפעולה הכרחית להגנה על הריבונות הלאומית. כרזות תעמולה שהופצו מציגות "חיצי צדק" הפוגעים באי, לצד מסר מאיים: "כל התערבות חיצונית – תושמד". משרד ההגנה בטאיפיי גינה בחריפות את "ההסלמה המסוכנת" ושיגר מיידית כוחות תגובה מהירה. בתגובה למצור הסיני, טאיוואן הציגה לראווה מערכות רקטות HIMARS מתוצרת ארה"ב, המסוגלות לפגוע במטרות בעומק סין, והבהירה כי "הגנה על הדמוקרטיה אינה פרובוקציה". בתגובה לסרטון האמיים, טייוואן פתחה בתרגילי תגובה מהירה והעלתה את צבאה לכוננות גבוהה, כשהאזור כולו נמצא במתח ביטחוני חריף.

צבא טייוואן בתרגילי תגובה מהירה והעלתה את צבאה לכוננות גבוהה. ( צילום: צבא טייוואן )

התרגיל הנוכחי, השישי במספר מאז 2022, מגיע על רקע עסקת נשק חסרת תקדים בשווי 11.1 מיליארד דולר בין ארה"ב לטאיוואן, והצהרות מצד יפן כי תתערב צבאית במקרה של פלישה. אנליסטים מזהירים כי סין מטשטשת את הגבול בין תרגיל שגרתי להכנות למלחמה כוללת, במטרה להעניק לעולם מינימום זמן התרעה לפני תקיפה אפשרית.

דרמה במינסק: שחקן התנגש בנשיא בלארוס והפיל אותו על משטח ההוקי דני שפיץ | 09:26

התרגילים צפויים להימשך עד מחר (שלישי) בערב, כאשר המרחב האווירי והימי סביב האי הוכרז כ"אזור סכנה זמני". העולם כולו נושא עיניים למצר טאיוואן, בציפייה לראות האם מדובר בעוד מפגן שרירים או בצעד הראשון לקראת עימות גלובלי.