במקום לשבור את הראש ולחשוב מה להכין לערב יום כיפור, החלטתי להכין עבורכם רשימה של 10 מתכונים מנצחים: מאפים, תבשילים, תוספות וסלטים מזינים, שמותאמים במיוחד לערב הצום ולסעודת המפסקת. כל מתכון נבדק ומוכן כך שתוכלו ליהנות מההכנה בלי לחץ, והכי חשוב - שהכל טעים לכל המשפחה (אוכל)
המנה הזו עונה על כל הדרישות שלנו לאוכל מנחם מושלם: מרק חם, עשיר בגבינה קרמית והכי חשוב - מהיר הכנה וטעים טעים. מתכון למרק ברוקולי וגבינת צ'דר - סופר מוקרם. למרות שמדובר במרק, הוא יכול להיות בקלות המנה העיקרית (מכונים, אוכל)
זהו לא מרק ברוקולי כבד וגבינתי, אלא גרסה פרווה, עמוסה בברוקולי ותרד שטובים לגוף ומעוטרת בקרוטונים פריכים קלים להכנה וטעימים כל כך, עד שמוטב כי תיזהרו לא להתמכר אליהם. אל תהססו להחליף את התרד בקייל, ארוגולה או ירקות אחרים. המרק עדיין יהיה מוצלח להפליא (מתכונים, אוכל)