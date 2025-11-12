יש מנות שנראות כאילו השקיעו בהן שעות ארוכות, אבל האמת בנוגע אליהן היא הרבה יותר פשוטה. עוף דבש סויה ושום הוא כזה: מצרכים שכמעט תמיד יש בבית, רגע של ערבוב, והעבודה מתבצעת לבד בתנור. אין פה טריקים או טכניקות. יש כאן כימיה של טעמים שיוצרים מנה עשירה, מאוזנת שאפילו מצולמת יפה והכל כמעט בלי להתאמץ.

מצרכים (לארבעה סועדים):

8 כרעי עוף (אפשר גם שוקיים בלבד או אפילו כנפיים)

4 כפות דבש

4 כפות סויה איכותית

5 שיני שום כתושות

2 כפות שמן זית

חצי כפית פלפל שחור

אופציונלי: רבע כפית צ'ילי גרוס או חצי כפית ג'ינג'ר מגורד

שומשום וקצת בצל ירוק לקישוט

אופן הכנה:

מחממים תנור ל-200 מעלות. בקערה מערבבים דבש, סויה, שום, שמן זית ופלפל שחור. אם רוצים טיפה חריפות עדינה או עומק נוסף, מוסיפים צ'ילי או ג'ינג'ר. מניחים את העוף בתבנית ומורחים אותו היטב ברוטב מכל הצדדים. מכסים את התבנית בנייר אלומיניום ואופים 35 דקות. מסירים את הכיסוי וממשיכים לאפות עוד 10 עד 15 דקות עד שהעוף מזהיב היטב והגלזורה מבריקה ונראית כמעט קרמלית. מוציאים, מפזרים שומשום ובצל ירוק, ומגישים חם.

למה המנה יוצאת כל כך טובה? הדבש מתקרמל בחום, הסויה מעמיקה את ה"אומאמי" והשום מחדד את הטעמים והריחות. יחד הם יוצרים איזון בין מתוק, מלוח וריחני. בדיוק מה שעושה אוכל ביתי למשהו שמרגיש גדול יותר מחלקי המרכיבים שלו.

טיפים של מקצוענים:

אל תוותרו על שלב האפייה ללא כיסוי בסוף. זה מה שנותן את הברק והקרמול. ואם רוצים גרסה דלת נתרן, אפשר להשתמש בסויה דלת מלח בלי לפגוע בטעם.

תרצו תוספת לצד המנה? אורז יסמין לבן (אפשר לשדרג עם מעט חומץ אורז או כמה טיפות שמן שומשום) פשוט ונקי, יתן למנה את הטאצ' הסופי בשביל להיות ארוחה מלאה.