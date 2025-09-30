כך מכינים קרעפלאך אמיתיים, רכים ונימוחים כמו של סבתא

מצרכים
לבצק
- 2 וחצי כוסות קמח מנופה
- קורט מלח
- 1 ביצה גדולה
- 1 חלמון
- 1/2 כוס מים
למלית
- 250 גרם בשר בקר טחון
- 1 בצל קטן מגורד חי דק מאוד או מטוגן קלות
- ¼ כפית פלפל שחור טחון
- ¾ כפית מלח
אופן ההכנה
מכינים את הבצק:
בקערה גדולה מערבבים קמח ומלח. מוסיפים את הביצה, החלמון והמים, ולשים בעזרת כף עץ (או במעבד מזון עם להב מתכת) עד שמתקבל בצק רך וחלק.
מכסים בניילון נצמד ומכניסים למקרר ל-30 דקות לפחות או עד לילה שלם.
מכינים את המילוי:
מערבבים את חומרי המילוי בקערה בעזרת כף.
מכינים את הקרעפלך:
מרתיחים סיר גדול עם מים מומלחים.
על משטח מקומח היטב (או בעזרת מכונת פסטה ידנית) מרדדים את הבצק דק ככל האפשר. חותכים לריבועים בגודל 7-8 ס"מ - אמורים לצאת 32 ריבועים.
מניחים כחצי כפית מהמלית במרכז כל ריבוע. מקפלים למשולש ומהדקים היטב את הקצוות.
זורקים את הקרעפלך המוכנים למים הרותחים, מערבבים בעדינות בכף עץ כדי שלא יידבקו, ומבשלים 20 דקות.
אם הם נדבקים, משחררים בעדינות עם כף העץ. לאחר 20 דקות מסננים בעזרת כף מחוררת או כף רשת. מגישים מיד בתוך מרק חם או מקפיאים.
בתאבון וצום קל!
