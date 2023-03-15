יש קינוחים שעוצרים את כל השיחה סביב השולחן - וזה אחד מהם. נמס בפה, מפנק, וממלא את הבית בניחוח שוקולד משכר שכובש את כולם כבר מנגיסה הראשונה. והכי חשוב? לוקח רק 10 דקות הכנה ועוד 15 דקות אפייה - ויש לכם קינוח מושלם לגוון בחגים (אוכל ומתכונים)
הקינוח הדקדנטי הזה מפגיש צמד דברים שאנחנו מאד אוהבים בפינוק אחד: עוגת שוקולד עשירה ומלית חמה, מתוקה ומלוחה של חמאת בוטנים. לחוויה הטובה ביותר של "נמסות", הוציאו את הסופלה מהתנור לפני שהמרכז שלו מתייצב לחלוטין ו'חפרו' פנימה עם כפית לאחר העברתו לצלחת (מתכונים, אוכל)
התוצאה: קינוח שוקולדי אוורירי, נמס בפה ופשוט מושלם! מתכון לסופלה שוקולד ללא קמח - פינוק אמיתי שמכינים תוך 15 דקות, שולחים להתגבשות בתנור ל-15 דקות נוספות ואוכלים מיד, חם, עם קצפת או גלידת וניל בצד (מתכונים, אוכל)