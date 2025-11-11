ישיבת 'אורחות התלמוד' בבני ברק, ציינה את פתיחת 'זמן חורף' במעמד רב-רושם ומרגש, ששילב את תחילת העיסוק בתורה ואת ציון שתים עשרה שנים להסתלקותו של אביהם וליבם של ישראל, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל.

תלמידי הישיבה ובוגריה קיבלו בהתרגשות רבה את פניו של הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף, אשר הגיע לכבד בנוכחותו את המעמד ולשאת את משא פתיחת הזמן המרכזי בהיכל הישיבה הקדושה.

בפתח דבריו, העלה הראשל"צ על נס את זכרו של ראש הישיבה הגאון רבי יעקב כוחי זצ"ל, ומסירות נפשו הגדולה להעמיד ישיבה המצמיחה בחורים למדנים, בני תורה, בעלי צורה ישיבתית.

בהמשך מסר הראשל"צ שיעור עיוני מעמיק וקריאה לגדלות בתורה. בשיאו של המשא, שיתף הראשל"צ כי מרן האבא זצוק"ל הקפיד להתמיד בלימודו בשבת, הן בלילה והן ביום, וזאת עד השבת האחרונה לחייו. לאחר סעודת הצהריים בשבת, היה מרן זצ"ל נוהג לקחת קוביות שוקולד על מנת להתעורר, ובכך להבטיח את המשך לימודו הרצוף ללא הפרעה".

מרן האבא זצ"ל זכה כבר לסיים את כל הש"ס בגיל חמש עשרה בלבד, וזאת הודות למחמאות שקיבל כבר כנער צעיר מגדולי חכמי בגדד שהעריכו אותו כערכו הרם.

בהמשך המשא המרומם, עבר הראשל"צ לענייני חיזוק ומוסר, ותבע מבני הישיבות לשאוף לפסגות הגדלות בתורה על ידי שקידה וידיעה מעמיקה של הש"ס בעיון. הוא הדגיש כי הלימוד צריך להיות מתוך הראשונים והאחרונים, מתוך הספר, ואין להסתפק בלימוד שטחי ומהיר שמביא ללמוד רק מתוך קיצורי הלכות.

בסיום דבריו האציל הראשל"צ ברכות לרוב, לראשי הישיבה ותלמידיה, ולעומד בראשה הרה"ג רבי שלום קייקוב.