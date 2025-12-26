רצף אירועים חריג בשלוש זירות בצפון: צעירה בת 19 נרצחה היום (שישי) בפיגוע דקירה בכביש 71, סמוך לקיבוצים תל יוסף ועין חרוד שבעמק המעיינות. זמן קצר קודם לכן נדרס למוות גבר בן 68 בבית שאן, ובאירוע נוסף בעיר נפגע נער בן 16 באורח קל. במשטרה מעריכים כי מדובר באותו מחבל, שנמלט מהזירות ונוטרל סמוך לעפולה.

לפי הדיווחים הראשוניים, תחילת האירוע הייתה בבית שאן. ברחוב השומרון בעיר נפגע גבר כבן 68–70 מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד״א ביצעו בו פעולות החייאה, אך בהמשך נאלצו לקבוע את מותו במקום.

זמן קצר לאחר מכן דווח בעיר על פגיעה נוספת: נער בן 16 שנפגע מרכב ברחוב יעקב מכלוף, פונה לבית החולים העמק כשמצבו מוגדר קל.

בהמשך, החשוד המשיך בנסיעה לכיוון עמק המעיינות. בכביש 71, סמוך לקיבוץ עין חרוד ולכניסה לקיבוץ תל יוסף, פגע הרכב בצעירה כבת 19–20.

על פי ממצאי החקירה הראשוניים, לאחר הפגיעה יצא החשוד מהרכב ודקר אותה. חובשי מד״א העניקו לה טיפול רפואי בזירה, אך בשל פציעות חודרות קשות נאלצו לקבוע את מותה.

לאחר שני האירועים נמלט החשוד ברכבו לכיוון עפולה. כוחות משטרה רבים פתחו במרדף, והרכב החשוד נעצר סמוך לעפולה – שם נוטרל החשוד. במשטרה בודקים האם כלל האירועים בוצעו על ידי אותו אדם, והאם מדובר בפיגוע משולב של דריסה ודקירה.

שוטרי המחוז הצפוני סגרו את הזירות, מבצעים סריקות ואוספים ממצאים. מפכ״ל המשטרה עשה את דרכו לאזור. במועצה האזורית עמק יזרעאל נמסר כי בשלב זה מסתמן שמדובר באירוע ביטחוני, אך ההגדרה הסופית תיקבע לאחר השלמת החקירה.

בעקבות האירועים נרשמים עומסי תנועה כבדים באזור עפולה ובצירים המובילים לעמק בית שאן. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולהישמע להנחיות כוחות הביטחון.