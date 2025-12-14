השליח הרב אלי הי"ד מסידני - חי ונרצח על קידוש השם • מעייריב

פיגוע הטרור באוסטרליה

טבח חנוכה בסידני: 11 נרצחים ו-29 פצועים בפיגוע ירי המוני במסיבת חב"ד בחוף בונדיי. בין הקורבנות: השליח המסור, הרב אלי שלנגר הי"ד. הטרור מכה בקהילה היהודית בקצה העולם.

משבר חוק הגיוס

המאבק על חוק הגיוס חוק הגיוס בסכנה: הייעוץ המשפטי בוועדת חוץ וביטחון מתנגד לסעיף המגדיר פטור לישיבות. טענת בכירים: ביסמוט שיקר בנוגע לתיאום, והעברת החוק נגד הייעוץ תגרום "רב נזק על התועלת".

העולם בהלם: הכותרות ברחבי העולם שעות אחרי הפיגוע הנורא באוסטרליה ישראל גראדווהל | 17:31

אזהרת מסע

אזהרת המסע לאומן אומן המסוכנת בחנוכה: רב העיר הרב יעקב ג'אן קורא להימנע מהבאת תינוקות, ילדים וקשישים. מזג אוויר קר והפסקות חשמל תכופות עקב התקפות רוסיה יוצרים סכנה. חובה הלכתית לעשות ביטוח רפואי מלא.

פסיקה דרמטית

פסיקת העליון על סמכות הרבנות העליון מכרסם בסמכות הרבנות: נקבע כי בתי הדין אינם יכולים לכפות שיפוט גירושין ורכוש על אזרחי חו"ל. לא די בנוכחות פיזית רגעית; נדרשת "זיקה מהותית" לישראל. פסק דין דרמטי עם השלכות רוחביות.