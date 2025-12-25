מאות מתלמידי ישיבת "ברכת שמואל" התכנסו השבוע למסיבת חנוכה מרכזית, שעמדה בסימן חנוכת הבית ועלייה לקמפוס המפואר החדש בשכונת 'גבעת שאול' בירושלים. את המעמד פיאר בנוכחותו נשיא הישיבה, הגאון רבי דוד כהן.

המעמד נערך לראשונה בבית המדרש החדש, אליו עברה הישיבה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית בשל הגידול המשמעותי במספר התלמידים, ותוך הקפדה על שימור היחס האישי והצוות הרוחני הרחב המאפיין את הישיבה.

ראש הישיבה, הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ, קיבל את פני נשיא הישיבה בדברים נרגשים וציין את הזכות הגדולה בכך שהוא מכוון את דרכה של הישיבה: "זו שמחה גדולה שמורה דרכנו מגיע להיכלנו. חיכינו לחנוכת הבית המדרש על ידי ראש הישיבה. זכינו שבכל פרט ופרט שקורה בישיבה יש לנו 'כהן גדול', אורים ותומים שמלווה אותנו בסיעתא דשמיא".

ראש הישיבה הוסיף בדבריו על מהות ההודיה: "אבי זצ"ל סיפר שרבי איסר זלמן מלצר הסביר מדוע בנוסח התפילה אנו אומרים 'יאמר נא ישראל', 'יאמרו נא בית אהרן' ו'יאמרו נא יראי ה''. לכל אחד יש את ההודיה הפרטית שלו והוא צריך להודות עליה באופן עצמאי. אנו מודים על הזכות לראות את עמל התורה של הבחורים, את ה'ממית עצמו באוהלה של תורה', כפי שראש הישיבה רבי דוד מדגיש תמיד – שרואים את האור הזורח מכם".

במרכז המעמד נשא נשיא הישיבה, הגאון רבי דוד כהן, משא רוחני מעמיק שבו התייחס גם למצב הקשה של עולם התורה מול הגזרות האחרונות. "זכיתי ללוות את הישיבה מיום הקמתה", אמר, "וברוך ה' לראותה כעת במבנה קבוע ומרווח, לצד הגדילה הרוחנית והשם הטוב שהולך לפניה, זה מחמם את הלב ממש".

בהמשך דבריו עמד על המאבק הרוחני מול תרבות יוון: "יוון ביקשו להפוך את ישראל לעם של חומר וטבע, ללא נשמה. הם ביקשו 'להשכיחם תורתך', כי כשיש תורה אין שכחה. התורה היא האור המאיר את נשמת האדם".

בשלב זה עבר ראש הישיבה לדבר בכאב על המציאות האקטואלית: "כל התרבות שמחוץ לבית המדרש היא מלחמה של תרבות יוון. אנו נמצאים בדור שבו מתחוללת מלחמת 'להשכיחם' שספק אם הייתה כמותה בכל שנות הגלות, והכואב מכל הוא שגם יהודים שותפים לה. זו לא מלחמה על מספר החיילים, זו מלחמה על הרצון לחלן את כלל ישראל ולהוציא אותם מבתי המדרשות. הכוח היחיד להתמודד הוא אור התורה. זכיתם להיות בבית מדרש של עמל תורה ברמה הגבוהה ביותר, ובזכות זה נזכה לגאולה".

במהלך המעמד נשאו דברים גם ראש הישיבה הגאון רבי יצחק וינברג, המשגיח הגאון רבי בנימין רבינוביץ, והגאון רבי הלל מן מרבני הישיבה.

במקביל, נערכה מסיבת חנוכה נוספת בהיכל הישיבה "ברכת שמואל" בעיר בית שמש. שם נשאו דברים ראש הישיבה הגאון רבי יצחק אייזיק וינברג, הגאון רבי יונתן קצבורג והגאון רבי מאיר שכטר.