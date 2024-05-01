בשבוע שעבר צוין בעולם התורה יום סילוקו של הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, ראש ישיבת כנסת בית יצחק, אשר על שמו הוקמו בארץ הקודש היכלי התורה "ברכת שמואל" | מעמדי זיכרון מרוממים לזכרו נערכו בישיבות הקדושות בירושלים ובבית שמש, בראשות גדולי הרבנים והתלמידים (עולם הישיבות)
הילולת הרשב"י במירון בסכנה - כל הפרטים, הבשורה מליטא - אושרה בממשלה הקמת האוהל על קברו של ה'ברכת שמואל', ההלם החרדי מתשובת המדינה לבג"ץ, המתקפה של הראשל"צ על הרב הספרדי מירושלים, הדרמה בבחירות לרבנות הראשית והשטריימל של האדמו"ר מויז'ניץ (מעייריב)