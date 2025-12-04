בשבוע שעבר צוין בעולם התורה יום סילוקו של רשכבה"ג הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, ראש ישיבת כנסת בית יצחק, אשר על שמו הוקמו בארץ הקודש היכלי התורה "ברכת שמואל".

לרגל יום ההילולא, נערכו מעמדי זיכרון והתעוררות מרוממים בממלכת התורה "ברכת שמואל" בירושלים ובבית שמש, בהשתתפות גדולי הרבנים ובני התורה.

בהיכל ישיבת "ברכת שמואל" בירושלים, נשא דברים נרגשים הגאון רבי איתמר גרבוז, אשר הדגיש את חשיבות הקמת הישיבה על שם הצדיק.

הרב גרבוז הזכיר כי תלמידו המובהק של הגרב"ד, הגאון רבי שלמה היימן זצ"ל, היה מכנס מדי שנה את ציבור בני התורה בארצות הברית ומדבר דברי זיכרון על רבו. הסיבה לכך, ציין הרב גרבוז, היא "כי הגרב"ד היה מעמיד עולם הישיבות של כל כלל ישראל". לאחר מכן מסר במקום שיעור בעניין חוב בריבית.

נכדו של הגרב"ד וראש הישיבה, הגאון רבי עוזיאל ליבוביץ, נשא שיעור כללי לזכרו בסוגיית "מתנה על מנת להחזיר", ודיבר דברים נרגשים לזכרו בהיכל ישיבת "ברכת שמואל".

בהיכל ישיבת "ברכת שמואל" בבית שמש, נשא דברים לזכר הגרב"ד הגאון רבי מרדכי גולדשטיין, מרא דאתרא רמה א' בבית שמש, שהוא בן לתלמידו של הגרב"ד זצ"ל.

במקביל למעמדי הזיכרון בארץ הקודש, נערך מעמד תפילה מיוחד על קברו של הגרב"ד ליבוביץ זצ"ל בווילנא.

המעמד נערך בראשות מאות משתתפים, בראשות נכדו הגר"ע ליבוביץ. מקום קבורתו של הגרב"ד נודע כמקום המסוגל להיפקד בו בישועה ודאית, ורבים מגדולי ישראל פקדו ופוקדים את קברו בימות השנה.