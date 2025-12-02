ברקע מתיחות פנימית סביב סדרי הישיבה: הודעה דרמטית נתלתה השבוע על דלת הפנימיה בישיבת פוניבז' המעטירה, הקוראת לבחורים להתעורר בבוקר באופן עצמאי.

בכל ישיבה, ובפרט בישיבות הגדולות, קיים תפקיד מיוחד וחשוב המכונה ביידיש 'וועקער' (מעורר). זהו לרוב בחור או אברך ירא שמיים אשר מיועד על ידי ההנהלה לקום לפנות בוקר, לעבור בחדרי הפנימייה ולעורר את הבחורים לתפילת שחרית.

אלא שבתחילת השבוע, חוו תלמידי ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק אירוע חריג ודרמטי, הנוגע בדיוק לתפקיד מכונן זה.

בהודעה שנתלתה על דלת הפנימייה, הודיעה כי "החל מיום שני האחרון (אתמול) לא יגיע ה'מעורר' לתפקידו לעורר את הבחורים, עד שתתקבל החלטה אחרת".

במקום המעורר, ההנהלה קראה לבחורים לקחת אחריות אישית מלאה: "כל אחד ידאג לעורר את עצמו ואת חבריו". ההודעה נחתמה במשפט מחייב, שמהדהד כעת בהיכלי הישיבה: "דע לך שאין הדבר תלוי אלא בך".