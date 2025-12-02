כיכר השבת
ברקע המתיחות בישיבה

קמים לפנות בוקר ומחפשים עבודה תורנית? דרוש "וועקער" בפוניבז'!

הודעה חריגה נתלתה בתחילת השבוע על דלת הפנימיה בישיבת פוניבז' המעטירה | ההודעה, פורסמה ברקע המתיחות סביב סדרי הישיבה, בהודעה נכתב כי החל מיום שני לא יגיע ה'מעורר' לתפקידו לעורר את הבחורים | בציבור התלמידים מביעים תקווה כי המסר יחלחל, והבחורים יתעוררו לבד לעבודת הבורא יתברך שמו (עולם הישיבות)

סדר לימוד בישיבת פוניבז' (צילום: אלעזר פיינשטיין)

ברקע מתיחות פנימית סביב סדרי הישיבה: הודעה דרמטית נתלתה השבוע על דלת הפנימיה בישיבת פוניבז' המעטירה, הקוראת לבחורים להתעורר בבוקר באופן עצמאי.

בכל ישיבה, ובפרט בישיבות הגדולות, קיים תפקיד מיוחד וחשוב המכונה ביידיש 'וועקער' (מעורר). זהו לרוב בחור או אברך ירא שמיים אשר מיועד על ידי ההנהלה לקום לפנות בוקר, לעבור בחדרי הפנימייה ולעורר את הבחורים לתפילת שחרית.

אלא שבתחילת השבוע, חוו תלמידי ישיבת פוניבז' המעטירה בבני ברק אירוע חריג ודרמטי, הנוגע בדיוק לתפקיד מכונן זה.

בהודעה שנתלתה על דלת הפנימייה, הודיעה כי "החל מיום שני האחרון (אתמול) לא יגיע ה'מעורר' לתפקידו לעורר את הבחורים, עד שתתקבל החלטה אחרת".

במקום המעורר, ההנהלה קראה לבחורים לקחת אחריות אישית מלאה: "כל אחד ידאג לעורר את עצמו ואת חבריו". ההודעה נחתמה במשפט מחייב, שמהדהד כעת בהיכלי הישיבה: "דע לך שאין הדבר תלוי אלא בך".

המודעה בפנימייה בישיבת פוניבז' (צילום: ש.פ.ה.)

בציבור התלמידים מביעים תקווה כי הצעד החריג הזה יחלחל ויביא להתעוררות אמיתית לעבודת הבורא, ולהמשך זמן חורף מוצלח ומלא בהתמדה ובהתעלות רוחנית.

המשמעות המעשית היא שבפוניבז' לעת עתה אין 'מעורר' ממונה. בדרך כלל, תפקיד זה נחשב לתפקיד נחשק ורב אחריות המוטל על בחור מוביל בשיעור, אך כרגע הוא פנוי. מי שיבקש לקחת על עצמו את העול ולשמש כ'מעורר', יידרש לפנות להנהלה לקבלת אישור.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בעולם הישיבות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר