'עקבתא דמשיחא' | בישיבה הספרדית ציינו את הילולת אחד מגדולי מנהיגי החסידות

בחורי הישיבה הספרדית 'באר התלמוד' ציינו אמש את הילולת הרה"ק רבי אברהם דב מאווריטש בעל ה'בת עין' זי"ע | הבחורים התאספו לסדר לימוד משותף, ובהמשך הסבו לסעודת הילולא | צפו בתיעודים (עולם הישיבות) 

הילולת ה'בת עין' בישיבת 'באר התלמוד' (צילום: ש.פ.ה.)

התעלות מיוחדת נרשמו אמש (שלישי) בהיכל ישיבת 'באר התלמוד - חזון יחזקאל', כאשר בחורי הישיבה התאספו לאחר סדר שלישי לעריכת הילולא לכבודו של אחד מגדולי מנהיגי החסידות, רבי אברהם דב מאווריטש זיע"א, בעל ה'בת עין', לרגל יומא דהילולא קדישא.

המעמד החל בסדר לימוד משותף מיוחד, כאשר הבחורים הגו בספה"ק 'בת עין', כשלפי סדר מיוחד למד כל בחור דף מהספה"ק מתורתו של הצדיק, ובכך סיימו הבחורים בצוותא חדא את לימוד הספר כולו.

בסיום הלימוד המרומם, נמסרה דרשת התעוררות מיוחדת מפי מגיד המישרים הגאון רבי שמעון גוטסמן. הרב גוטסמן עמד בדבריו על מעלת הצדיק ועל המסרים הגנוזים בתורתו, וחיזק את הבחורים בלקיחת הנהגות מהצדיק לחיזוק בעבודת השם.

לאחר מכן נערכה סעודת הילולא סביב שולחנות ערוכים לכבוד הצדיק. במהלך הסעודה שרו הבחורים שירי הודיה ושוררו את פרק 'מזמור לתודה', מתוך הכרה והודאה להשגחה הפרטית ולניסים שבכל יום. הלימוד וההתכנסות נחתמו בשירה וריקודים סוחפים ובהרגשת התרוממות נפלאה.

אחד הבחורים המארגנים ציין כי ההתכנסות הוגדרה בפי הבחורים כחלק מ"עקבתא דמשיחא". הרעיון נובע מהשאלה המפורסמת ששאל מרנא אור שבעת הימים הבעל שם טוב את המשיח: "אימתי קאתי מר?" – והתשובה שהתקבלה: "לכשיפוצו מעיינותיך חוצה" (בעת שיתפרסם לימוד החסידות ויתגלה בעולם ח.ר.).

עצם העובדה שבישיבה ספרדית חשובה אנו זוכים להגות בצוותא בספרי חסידות ולהשלים את תורת ה'בת עין' הקדוש, זהו סימן ברור וניכר שמעיינות התורה מתפשטים, ושאנחנו נמצאים ממש בדרך למשיח," אמר אחד המארגנים.

