חבר מועצת גדולי התורה, ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, נענה להזמנת חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי אברהם סלים והגיע הערב (ראשון) למסור שיחת חיזוק מיוחדת בענייני השעה בישיבת 'מאור התורה'.

ראש הישיבה אמר בשיחה: "ברשות ראש הישיבה שליט"א. כידוע שרבים רבים מרבותינו בכל הדורות היו חכמי הספרדים, הרמב"ם, הרי"ף, הרמב"ן והרשב"א, מרן הבית יוסף, המשנה למלך, המחנה אפרים והשער המלך, ועוד גאוני ארץ, אשר את מימיהם אנו שותים עד היום מתוך התעמקות בדברי קדשם, ובכל היכלי הישיבות הקדושות עוסקים בתורתם כבתורת חכמי אשכנז לדורותיהם.

"זכיתי, ובצעירותי התוודעתי לדמותו המופלאה של ראש הישיבה הגדול של 'פורת יוסף' חכם עזרא עטיה זצ"ל, ואישיותו האצילית והטהורה והנעלה הרשימה אותי במאד מאד, ועדיין הרושם העצום שנחקק אז בליבי, הומה ורוחש בקרבי.

"לדאבוננו, בראשית השלטון כאן בארץ, ובמזימת ראשי השלטון, חוותה יהדות ספרד שמד רוחני רחב-היקף, אכזרי מאין כמותו, שמד, אשר רבים חללים הפילה, רחמנא ליצלן. וכנגדם, עמדו גדולי הדורות וראשי הישיבות אשכנזים וספרדים, ונלחמו בעוז ובתעצומות להעמיד חינוך תורני מובהק לבני עדות המזרח, והיכלי הישיבות הוותיקות פתחו את שעריהן בפני תלמידים רבים מבני עדות המזרח, וזכו להעמיד מהם תלמידי חכמים מובהקים, ומרביצי תורה לאלפי שומעי לקח".

"ותהילה לקל, כאשר עינינו תחזינה מישרים, כיום קיימות ישיבות רבות לבני עדות המזרח, אשר הן חלק בלתי נפרד מעולם הישיבות הותיק, וממשיכים את מסורת הישיבות המפוארת, בד בבד עם מסורת חכמי ספרד זכותם יגן עלינו, וישיבות אלו אינם נופלים ברמתם הלימודית והרוחנית מהישיבות החשובות והמפוארות, ועל צבאם ניצבים מרביצי התורה ראשי הישיבות גדולי התורה הספרדים שליט"א".

"כל מי שמתבונן לראות את השגחת השם בתופעה כבירה זו, מתמלא הוא ברגש קודש לראות את אלפי ורבבות תלמידי הישיבות ובני התורה הספרדים ה' עליהם יחיו, כן ירבו, בלי עין הרע, ובמיוחד אנחנו אשר היינו בתוככי הישיבות וכאבנו בזמנו את השמד הרוחני שיהדות המזרח חוותה, וכל שכן גדולי התורה הספרדים שליט"א אשר חוו באופן אישי את כל ההתפתחות המפוארת של עולם הישיבות הספרדי, ובראשם ראש הישיבה שליט"א שידיו רב לו בהקמתו, וזכה וראה עמלו ועולמו בחייו, לאורך ימים טובים, אין ספק שכולנו עדים להתרחשות תמורה נפלאה ונשגבה זו בביסוסו וכינונו של עולם התורה הספרדי המלא מזן אל זן בבני תורה מצוינים, וצורבים צעירים הגדלים לתלמידי חכמים, מרביצי תורה ויראה, ומקדשים שם שמים בכל הליכותיהם".

"למגינת לב, ישנם מסיתים ומדיחים, שמוציאים שם רע, ומוציאים דיבת ראשי הישיבות שליט"א, כאילו ישנה איזשהו הסכמה חלילה - שלומדי תורה מבני עדות המזרח יעזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות נשברים. חלילה וחלילה! תיסכרנה פי דוברי שקר, השם הטוב יכפר בעדם, אוי להם מעלבונה של תורה – שדורשים מאתנו להכחיש שקרים ובדיות מרושעים אלו, אוי אוי להם!".

"אדרבה ואדרבה, ראשי ורבני הישיבות משקיעים את תמצית כוחם למען כל תלמיד ותלמיד, ללא הבדל חוג ועדה, וללא הבחנה ברמת כשרונותיו, והכל למען מטרה אחת ויחידה, שכל יחיד ויחיד יתעלה ויתמיד בתלמודו, ובתוספת התמסרות, מקיימים כל ראשי הישיבות את חובתם וזכותם - לאלו מבין תלמידיהם אשר תלמודם קשה עליהם, לקרבם ולהדריכם ללימוד התורה ביתר שאת, וכמבואר בתענית דף ח', מי שקשה עליו תלמודו כברזל, ירבה בישיבה, ויסביר לו רבו פנים.

ואותם מסיתים ומדיחים, אשר באים לזרוע פירוד בין גדולי התורה ולומדיה, ובאים בעלילות רשע אלו על ראשי הישיבות, מזיקים הם בעלילותיהם הנלוזות והשקריות לכל עולם התורה - על כל החונים על דגלו, לשבטיו ולעדותיו, ובהכפשות אלו הם מחללים שם שמים, חלקם בשוגג חלקם במזיד וחלקם בתמימות, ואחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אוי אוי להם!

"על כל בני הישיבות להבין ולקיים את תפקידנו במלואו, להרבות בלימוד התורה, בעיונה ובעמלה, מתוך שקיעות מוחלטת, וניתוק מכל אווירת הרחוב.

"יעזרנו השם שנראה הלאה והלאה בפריחת היכלי התורה ובריבוי לומדיה - ללא הרף וללא הגבלה, אבינו מלכנו בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ומלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ונראה בשוב השם ציון במהרה בימינו אמן".