אמש, לאחר כינוס מיוחד שנערך במעונו של ראש הישיבה הגרב״ד פוברסקי, ובהשתתפות ראש הישיבה הגר״ד לנדו וראש הישיבה הגרמ״ה הירש, התייחס הגרב״ד פוברסקי באופן חריג לסוגיית מעמד לומדי הישיבות.

הכינוס עצמו עסק בצורך לשמור על מעמדם של תלמידי הישיבות, על רקע ההחלטה של ההנהגה הליטאית לאפשר את העלאת "מתווה ביסמוט" לוועדת החוץ והביטחון.

בתום הכינוס שוחח מרן ראש הישיבה עם איש התקשורת ישראל כהן, והציג בפניו את עמדת ההשקפה החרדית במלואה - כי "תורה מגנא ומצלא", וכי לימוד התורה הוא יסוד קיומה והגנתה של האומה.

במהלך השיחה, הציג המשב״ק הרב יוסף שטראוס את כהן בפני ראש הישיבה וציין כי כהן "מגן על לומדי התורה בתקשורת הכללית". הרב שטראוס שאל את ראש הישיבה: "מה ניתן להסביר להם?".

הגרב"ד השיב: "תגיד להם שהבחורים לא הולכים לצבא, אבל הם הולכים למקום ששם הם מצילים את כל עם ישראל. וזה חשוב מאוד".

לאחר מכן הסביר ראש הישיבה כי העם היהודי בשונה מהעמים האחרים האנגלים והצרפתים כל קיומו הוא בזכות התורה והיא זו שמגנה ושומרת על עם ישראל במשך אלפי שנים.

בסיום דבריו הדגיש: "הקדוש ברוך הוא אוהב את היהודים, והכול הוא רק בזכות שלומדים תורה."