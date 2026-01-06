המהלך הספרדי הגדול: כל ראשי הישיבות בדרך לעצרת מאוחדת

על רקע הבלבול והסערה בציבור החרדי ספרדי סביב ההפגנות נגד חוק הגיוס, עלה לשידור בתוכנית ״כיכר FM״ הרב עזרא בן שמעון, מרבני ישיבת יקר ירושלים ו־ישיבת באר התלמוד, וניסה לעשות סדר בדיווחים הסותרים והמסרים שהתפרסמו בימים האחרונים.

כבר בפתח דבריו הדגיש הרב בן שמעון כי לאורך השנים הקו שהוביל הרב יהודה כהן, ראש הישיבה וחבר מועצת חכמי התורה, היה קו של הימנעות ממחלוקות. ״מאז ומקדם, יקר ירושלים ובאר התלמוד לא התערבו במחלוקות בין גדולי ישראל״, אמר. ״זה הקו שהרב יהודה כהן החדיר בישיבה – כבוד לכל גדולי ישראל, בלי מחנות ובלי מלחמות״.

״המכתב שפורסם – לא הסגנון ולא הדרך״

מוקד הראיון היה מכתב שפורסם ברשתות ובו נטען כי הרב חנוך כהן אוסר על תלמידים להשתתף בהפגנות. הרב בן שמעון הכחיש זאת בצורה נחרצת.

״המכתב הזה שקרי״, אמר. ״זה לא הסגנון של הרב חנוך כהן, לא הדרך שלו ולא הנוסח שלו. הוא לא מאיים, לא מעיף תלמידים ולא מדבר בשפה של איסורים וכפייה״.

לדבריו, הרב חנוך כהן כלל לא נשא דברים בישיבה בנושא ההפגנות, והדברים שיוחסו לו יצאו מהקשרם. ״המשגיח דיבר עם הבחורים רק על דבר אחד – לשמור על עצמם, לא להפקיר את עצמם, כי בסוף ההורים מגיעים ובוכים. זה הכול״.

חיי עולם - ארגון של ראשי ישיבות, לא מחאה

הרב בן שמעון התייחס גם להקמת ארגון חיי עולם בראשות הרב חנוך כהן, והבהיר כי אין מדובר בגוף פוליטי או מחאתי.

״זה ארגון נטו של ראשי ישיבות״, אמר. ״המטרה היא לתת גב לבחורים אם הם נעצרים, עם עורכי דין, קווי מענה וליווי – אבל הכול דרך ראש הישיבה. לכל ישיבה יש ראש, והוא זה שמחליט״.

לדבריו, אין ולא תהיה הוראה אחידה לכל עולם הישיבות. ״לא ייתכן שיגידו לבחורים לצאת להפגנה בלי שהראש אחראי עליהם. כל ישיבה יודעת את הכוחות שלה, את הבחורים שלה ואת ההורים שלה״.

״לא נגד הפגנות – אבל לא בכפייה״

הרב בן שמעון הדגיש כי אין התנגדות עקרונית לעצם ההפגנות. ״חלילה לומר שאנחנו נגד״, אמר. ״כל פעולה לשם שמיים היא מבורכת, אבל רק כשהיא נעשית באחריות ובאישור ראש הישיבה״.

בהקשר זה הבהיר כי הניסיון לצייר התנגדות גורפת מצד רבנים ספרדים הוא שגוי. ״יש מי שמנסים ליצור ריב בין הרב חנוך כהן לרב משה צדקה או בין רבנים אחרים – זה שקר. כולם מכבדים זה את זה״.

הרב יצחק יוסף והפוליטיקה

לשאלת המגיש על עמדת הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, אמר הרב בן שמעון כי התקיימו פגישות עמו ועם רבנים נוספים, אך הדגיש כי אינו מדבר בשמם. ״אלה שאלות גורליות״, אמר. ״רק גדולי ישראל יכולים להכריע. עוד לא נאמרה המילה האחרונה״.

באשר לש״ס והמערכת הפוליטית, הבהיר כי הדיון כולו מתקיים בתוך עולם הישיבות. ״אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה. זה לא תפקידם של ראשי הישיבות״.

״לא להיגרר למלחמות פנימיות״

בדבריו האחרונים קרא הרב בן שמעון להרגעה. ״מה שכואב לנו זה שמנסים להכניס מחלוקת בכוח״, אמר. ״במקום לאחד את עולם התורה, מנסים לסכסך. זו הדרך הבטוחה להפסיד״.

הראיון נקטע בשל בעיות קליטה, אך המסר היה ברור: לא קו אחיד, לא איסורים גורפים, לא מכתבים מזויפים – אלא אחריות, כבוד לגדולי ישראל, והכרעות מתוך עולם הישיבות ולא מעל ראשו.