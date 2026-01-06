הגאון רבי בונים שרייבר ( צילום: באדיבות המצלם וישיבת נתיב הדעת )

כחצי שנה לאחר שהתגלתה בגופו המחלה הקשה, מצבו הבריאותי של ראש ישיבת 'נתיב הדעת - קפלן', הגאון רבי ישראל בונים שרייבר, משתפר בחסדי שמים.

מאז התגלתה מחלתו בחודש סיוון אשתקד, ידע מצבו של ראש הישיבה עליות ומורדות, ובמשך החודשים הללו הוא התמודד באמונה איתנה עם טיפולים קשים ומכאיבים. בתחילת השבוע עבר ראש הישיבה סדרת בדיקות מקיפה, והבחורים בישיבה שהו במתח גדול לקראת התשובות הגורליות. ביום שני אף נערכה עצרת תפילה רפואתו בהיכל הישיבה. אתמול (שני) הגיעו התשובות שמהן עלה כי הגידול בריאות - נעלם ואילו הגידול בלבלב הפך לשפיר, כך שכעת ראש הישיבה רק צריך לעבור ניתוח מסובך להסרתו. "מכאן ולהבא ולמפרע": הגר"ש מרקוביץ דורש לבטל את הבוררות של השופט חשין חזקי שטרן | 05.01.26 בחורי תולדות אהרן כבשו בסערה את מושב צפריה | הרבי הופיע וחילק מטבעות קודש חיים רוזנבוים | 05.01.26 עם קבלת הבשורות המשמחות הגיע ראש הישיבה ל'מעריב' בישיבה כשהוא מחויך ומאושר וסיפר למקורביו ותלמידיו על הבשורה הטובה. בישיבה, פרצה שמחה של ממש עם הישמע דבר הבשורות הטובות, מתוך הודאה לבורא עולם על החסד הגדול שנעשה עם ראש הישיבה ותלמידיו הרבים, שלא פסקו מלהעתיר בתפילה וללמוד לרפואתו השלימה. הציבור מתבקש להמשיך ולהרבות בתפילה ובתחנונים עבור ראש הישיבה הגאון רבי ישראל בונם בן חיה רויזא לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל ולהצלחת הניתוח המסובך.

הגאון רב בונים שרייבר ( צילום: באדיבות המצלם וישיבת נתיב הדעת )

לפני כחודשיים, נערך מעמד רב רושם ומיוחד במינו בישיבת 'נתיב הדעת' בירושלים, לרגל השמחה הגדולה בהוצאת ספרו החדש של ראש הישיבה, הנושא את השם 'נתיב בינה' על פרק 'אלו טריפות' במסכת חולין.

בני הישיבה עמדו והתבוננו במחזה מופלא, המקיים לנגד עיניהם במוחש את דברי דוד המלך ע"ה: "לולא תורתך שעשועי אז אבדתי בעוניי". על אף חולשתו הרבה שהתגברה באותם ימים, בפעם הראשונה, מסר ראש הישיבה את השיעור הכללי בחדר האוכל המרכזי של הישיבה, בעוד הוא ישוב על כיסא.

ידוע ומפורסם בהיכלי התורה כי הגרי"ב אינו מוותר על קוצו של יו"ד מסדר יומו הקבוע, והוא ממשיך למסור את שיעוריו היומיים בעיון הן בהיכל הישיבה והן בבתי מדרש סמוכים.

ניתן לחזות בו פעמים תכופות כשהוא מגיע לבית המדרש היישר מבית החולים, כאשר עירוי מחובר לגופו הטהור, ועם כל זאת, הוא מתגבר כארי למסור את השיעורים מתוך מסירות נפש עצומה וסאת ייסוריו הקשים.

ראש הישיבה נשא דברים נרגשים בדבר גודל מעלת לימוד התורה מתוך ייסורים. בחיתום המעמד פרצה תפילה עצומה מאליה מפי כל המשתתפים לרפואתו השלמה והמהירה של ראש הישיבה, שישוב במהרה לאיתנו הראשון, ללא צער ומכאוב, וימשיך להרביץ תורה בישראל.