נתניהו הערב במליאה ( צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת )

המערכת הפוליטית סוערת לאחר שראש הממשלה נתניהו הגיש היום (ראשון) באופן רשמי את בקשת החנינה מנשיא המדינה יצחק הרצוג.

למרות שכפר בכל ההאשמות המיוחסות לו, ראש הממשלה מאמין כי חנינה היא דרך נאותה לסיים את הסאגה המשפטית שפילגה את המדינה ואזרחיה. התגובה לבקשת החנינה של בנימין נתניהו התפתחה בתוך שעות למערבולת פוליטית ומסרים סותרים מימין ומשמאל, שזורים היטב במסרים אישיים לקראת הבחירות הקרובות. מצד אחד ניצבו ראשי האופוזיציה וגורמי מחאה שטענו כי עצם הגשת הבקשה מוכיחה אשמה ומחייבת פרישה מוחלטת מהחיים הציבוריים. מנגד, שרים וחברי קואליציה הציגו את הצעד כמהלך של אחריות לאומית שמטרתו לאחות את הקרעים. מזכיר הצי מזהיר את האזרחים: "ארצות הברית מצויה תחת מתקפה" אריה רוזן | 21:08 יאיר לפיד היה הראשון מבין מנהיגי האופוזיציה להגיב ופנה ישירות לנשיא המדינה. הוא דרש שלא לאפשר חנינה שאינה מלווה בהודאה מלאה בעבירות המיוחסות לנתניהו, בהבעת חרטה ובפרישה לאלתר מהמערכת הפוליטית. לפיד הגדיר זאת תנאי יסודי לשמירה על שלטון החוק. "קורא לנשיא הרצוג: אתה לא יכול ("לתת", הטעות במקור ב.ס) לנתניהו חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים", אמר ראש האופוזיציה.

התגובה של לפיד ( צילום: יאיר לפיד )

בעקבותיו נשמעו קולות חריפים עוד יותר מהשמאל. יאיר גולן, יו״ר הדמוקרטים, תקף את נתניהו במילים חריפות. ״רק אשם מבקש חנינה״, אמר בתחילה, ובהמשך הרחיב: ״אחרי שמונה שנים של משפט, כשהתיקים נגדו לא קרסו, נתניהו מבקש חנינה. עסקת החליפין היחידה שעל הפרק היא שנתניהו יקח אחריות, יודה באשמה, יעזוב את הפוליטיקה וישחרר את העם והמדינה רק כך תושג אחדות בעם״.

עוד כתב: "לא ביבי, לא. הדרך היחידה לאחדות בעם היא בעצירת מכונת השנאה והרעל, בעצירת פירוק מערכות החוק והדמוקרטיה והדרך הזו מתחילה בהתפטרותך ועזיבתך את החיים הציבוריים בישראל. אחרי שש שנים של משפט, אחרי עשור ששיקרת שלא היה כלום ולא יהיה כלום עתה מסתבר שאתה מפחד מהאמת. עסקת החליפין היחידה היא שתיקח אחריות, תודה באשמה ותשחרר את המדינה לנשום ולהשתקם. רק כך תושג אחדות בעם. ולהרצוג אני קורא לך מכאן אל תירק בפרצופו של הציבור הדמוקרטי בישראל חנינה נשקלת אך ורק אחרי לקיחת אחריות וחרטה״.

גם ח״כ גלעד קריב תקף את הגשת הבקשה וטען כי היא מהווה שלב נוסף בניסיון של ראש הממשלה לטעון לחפות במקום להתמודד עם העובדות בבית המשפט. ״שמונה שנים הוא חיכה לרגע הזה, כדי להראות איך לא היה כלום כי אין כלום, ואיך התיקים קורסים. כעת הוא מבקש חנינה. לא לוקח אחריות, לא מודה באשמה, מדבר על איחוי קרעים ועל האינטרס הלאומי״, אמר.

מהצד השני של הזירה הפוליטית, התייצבו קולות שמציגים את המהלך כמנהיגות ולא כבריחה. יו״ר הקואליציה אופיר כץ אמר כי מדובר בהחלטה שנועדה לאחות את הקרע הפוליטי. ״בחירתו של ראש הממשלה נתניהו לבקש חנינה היא גדוּלה ענקית. הרי ברור לכולם שהמשפט הפוליטי ביותר קורס ורה״מ יכל בקלות להוכיח את חפותו ברדיפה המושחתת הזו. אך לשם איחוי המדינה, ופיוס, הוא בוחר בדרך הזו. מנהיג אמיתי ששם תמיד את טובת המדינה לפני טובתו האישית״.

עמדה דומה הציג שר הביטחון ישראל כ״ץ, שצייר את ההחלטה כחלק מהצורך לייצר חזית ישראלית אחידה מול האיומים החיצוניים. ״אני תומך בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו לנשיא המדינה הרצוג, וקורא לנשיא להיענות לה ולהביא לסיום האישומים המשפטיים שנולדו בחטא ויצרו שסע קשה שמפלג את העם״, אמר.

כ״ץ הדגיש את ההקשר הביטחוני: ״ישראל מתמודדת היום עם מציאות ביטחונית מורכבת מאי פעם. בעת הזו, נדרשת הנהגה מאוחדת שמרוכזת באיום האסטרטגי העומד בפנינו״. לדבריו, גם הנשיא האמריקני ציין כי חנינה יכולה להיות הדרך היחידה לסיים את הקרע. ״בנימין נתניהו זכה באמון העם פעם אחר פעם ויש לאפשר לו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל מול כל האתגרים בפניהם היא ניצבת״, הוסיף. הוא סיים בקריאה לנשיא ״לתמוך בהחלטה שתאפשר למדינת ישראל להמשיך מאוחדת קדימה״.

יו״ר התנועה "לאיכות השלטון", עו״ד ד״ר אליעד שרגא, העלה האשמות על דיל אפשרי. ״השמועות העקשניות טוענות שהיה כאן דיל: ג׳וב תמורת חנינה״, אמר. לדבריו, עוד לפני כניסתו של הרצוג לתפקיד נרמז על אפשרות לקדם הליך כזה. ״השמועות העקשניות עוד יותר, שאגב פורסמו כבר בעיתון, טוענות כי בטרם כניסתו לתפקיד, הרצוג נפגש עם הנשיא הקודם רובי ריבלין וביקש ממנו כי יפגוש את מר נתניהו לצורך קידום חנינה. כי הוא נפגש עם היועצת המשפטית לממשלה מספר פעמים ולחש על אוזנה פעם אחר פעם: חנינה, חנינה, חנינה״.

גם בקצה הימני של האופוזיציה נרשמה תגובה קשה. אביגדור ליברמן כתב: ״זו לא בקשת חנינה, זו סחיטה באיומים״. חה״כ מרב מיכאלי הצטרפה מטעם גוש המרכז–שמאל ותקפה את עצם הדיון: ״כל הדיבור על תנאים לחנינה מנרמל ונותן הכשר לרעיון השערורייתי של חנינה. אין מה לדבר על חנינה למי שהרס והורס את מדינת ישראל״.

ח״כ עופר כסיף הקצין את הטון וטען כי מדובר בניסיון לחגוג במקום לבקש מחילה. ״זו לא בקשת חנינה, זו בקשת חגיגה בקשה לזיכוי שבבסיסה הסחת דעת מכשליו ופשעיו האינסופיים של הרודן״. הוא ציין שורה של נושאים שלטענתו נתניהו מסיט מהם את תשומת הלב: ״פשעי המלחמה המתמשכים, ההפיכה הפשיסטית, חוק הגיוס, יוקר המחייה, סירובו לוועדת חקירה ממלכתית, חיסול התקשורת החופשית״. כסיף טען כי ״מקומו של נתניהו בכלא על שלל עבירות ופשעים, לא בפוליטיקה״.

את תגובות האופוזיציה משלימה חה״כ שלי טל מירון, שטענה כי הדרישה של נתניהו לקבל חנינה בלי לשלם מחיר אישי מנוגדת לחוק ולנוהל. ״נתניהו רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי. לקבל חנינה, בלי הודאה באשמה, בלי פרישה מהחיים הפוליטיים ובלי חרטה על הפשעים שלו זה בניגוד לחוק ולמנהל התקין. אסור לתת לעבריין להמשיך לנהל את המדינה״.

בימים הקרובים צפוי נשיא המדינה - תחת לחץ של נשיא ארה"ב, לבדוק את היתכנות החנינה ולשקול את הנושא באופן רשמי.

יצוין כי על פי החוק במדינת ישראל חנינה אינה דורשת לקיחת אחריות או הודאה באשמה, ובכל זאת, אחרוני המחליטים צפויים להיות היושבים במגדל השן בירושלים, הלא הם שופטי בג"ץ.