כותרות היום • צפו חנינת נתניהו: עושים לכם סדר ב-30 שניות | תיעוד מל"ט קרב טורקי שובר שיווין • צפו נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא | התגובות מימין ומשמאל לבקשת החנינה | החטוף יוסף חיים אוחנה חזר הביתה | חמאס חידש את החיפושים אחר חלל נוסף | בטורקיה - היסטוריה בתחום המלחמה האווירית | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 21:22