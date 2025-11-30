"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
חנינת נתניהו: עושים לכם סדר ב-30 שניות | תיעוד מל"ט קרב טורקי שובר שיווין • צפו
נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא | התגובות מימין ומשמאל לבקשת החנינה | החטוף יוסף חיים אוחנה חזר הביתה | חמאס חידש את החיפושים אחר חלל נוסף | בטורקיה - היסטוריה בתחום המלחמה האווירית | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו
יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
