חנינת נתניהו: עושים לכם סדר ב-30 שניות | תיעוד מל"ט קרב טורקי שובר שיווין • צפו

נתניהו הגיש בקשת חנינה רשמית לנשיא | התגובות מימין ומשמאל לבקשת החנינה | החטוף יוסף חיים אוחנה חזר הביתה | חמאס חידש את החיפושים אחר חלל נוסף | בטורקיה - היסטוריה בתחום המלחמה האווירית | תחזית מזג האוויר ותיעוד קיצוני יומי | (היום בכיכר) צפו

"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

  • מגיש בקשת חנינה לנשיא הרצוג, סקירה מקיפה על ההליך השנוי במחלוקת.

  • המערכת הפוליטית מגיבה לבקשת החנינה של נתניהו מהנשיא הרצוג. חלק תומכים, חלק דורשים דחייה או הודאה, וחלק דורשים ללכת עם המשפט עד הסוף.

  • החטוף יוסף חיים אוחנה שב לביתו בקריית מלאכי לאחר תקופת החלמה, וההתרגשות רבה.

  • טורקיה ביצעה היום ניסוי בהצלחה של יירוט מל"ט ראשון מסוגו בעולם עם מטוסי F‑16.
  • תחזית מזג האוויר: ירידה בטמפרטורות, גשם מקומי בצפון ובמרכז.
  • כמו תמיד, אחרי התחזית - תיעוד מרתק של אירועים קיצוניים מרחבי העולם...

    • צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

    2
    ביבי המלך
    והשם יתברך תמיד אוב אתי
    נו באמת מנהיג כושל
    שולמית
    1
    אני בעד חנינה לא כי אני בעד ביבי (אני לא בעד שום ראש ממשלה) אלא כי אני בעד אחדות בעם והחנינה תכניס פה משהו בין הנשיא השמאלני לבין ראש הממשלה הימני
    ריקי

