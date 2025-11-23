כיכר השבת
ב'וולפסון' ביקשו מהבחורים: אל תלכו ל'וועדים' ושיעורים מחוץ לישיבה

הנהלת ישיבת 'נתיבות חכמה-וולפסון' הודיעה בוועד מיוחד לבחורים כי היא מתנגדת לשיעורים הניתנים בסמיכות לישיבה על ידי רבנים שאינם חלק מהממסד הישיבתי | למי הם מתכוונים? (עולם הישיבות)

היכלה של ישיבת וולפסון (צילום: דוד ארזני)

בהודעה יוצאת דופן שנמסרה בועד לבני הישיבה, הודיעה הנהלת ישיבת 'נתיבות חכמה-וולפסון' כי היא מתנגדת לשיעורים הניתנים בסמיכות לישיבה על ידי רבנים שאינם חלק מהממסד הישיבתי.

עוד הודיעה הנהלת הישיבה כי היא מתנגדת באופן כללי שבחורי הישיבה ישתתפו בשיעורים המועברים על ידי רבנים שאינם מטעם הישיבה. ההנהלה הדגישה שלא תכפה על הבחורים להימנע מהשתתפות, אך הבהירה: "ההשקפה הטהורה - מהישיבה בלבד".

בשבועות האחרונים התקיים בישיבת 'וולפסון', ועד לבני הישיבה שבו הועבר המסר החריג, לפיו, הנהלת הישיבה מתנגדת לשיעורים הניתנים בסמיכות גיאוגרפית לישיבה על ידי רבנים שאינם חלק מהממסד הישיבתי המרכזי.

לפי עדויות של כמה מתלמידי הישיבה ששוחחו עם כותב השורות, ההנהלה הבהירה שאינה יכולה - ואינה מתכוונת - לכפות על הבחורים שלא לשמוע דעות נוספות מחוץ לישיבה. "אבל", כך נאמר, "תדעו שההשקפה הטהורה היא זו שמועברת בישיבה, ולא ממי שאינו קשור לממסד הישיבתי".

לדברי התלמידים, כפי שפורסם בישיב'ע זוכע'ר, ההודעה הייתה ייחודית בכך שלא הייתה בה איסור מפורש או איום בהרחקה - דבר המקובל בישיבות אחרות כשהן מתמודדות עם השפעות חיצוניות. במקום זאת, ההנהלה בחרה בגישה של "הנחיה רכה" - הבהרת עמדה מבלי לאכוף אותה.

אחד השמות שעלה בהקשר להודעה הוא הגאון רבי אריה שפירא [אין קשר משפחתי לכותב השורות], השייך לקהילת זילברמן. לפי המקורות, בחורי הישיבה החלו להתחבר אליו ולהשתתף בשיעוריו. (מאידך גיסא, מקור נוסף בישיבה טוען שהגאון רבי נתן רוטמן מרבני הישיבה התקשר [או יתקשר] לרבי אריה שפירא ואמר לו שהכוונה לא אליו).

שם נוסף שעלה אצל בני הישיבה הוא הגאון רבי אליהו פייבלזון, שגם אליו מגיעים המוני בני ישיבה לשיעוריו הנמסרים שלא במסגרת ישיבת וולפסון. הרב פייבלזון ידוע בהערצה הגדלה אליו בעולם הישיבות, והוא משפיע יותר ויותר בשנים האחרונות על כלל הציבור החרדי.

שם נוסף שעלה בשיחות עם תלמידי הישיבה הוא הגאון הרב גיא אלאלוף, שדרך כוכבו בשנה האחרונה. שיעוריו ביוטיוב נמצאים בין הנצפים ביותר בציבור החרדי, ובחורי ישיבה רבים מגלים בו עניין הולך וגדל.

משיחה שערכתי עם חלק מבני הישיבה, נאמר לי שקשה להם עם ההחלטה זו של ראשי הישיבה.

'כיכר השבת' ימשיך לעקוב אחרי הפרשיה.

  • ישראל שפירא - היסטוריון ומרצה בכיר, חוקר ארץ ישראל ומדריך טיולים | לתגובות, הערות, הארות, וכן לשליחת חומרים, מסמכים, ורעיונות למאמרים העוסקים בתחום היסטוריה יהודית, נא לפנות לכתובת אימייל: sisraerl@gmail.com

4
יש שם שלא הוזכר הבחורים בודדים שומעים אותו אחד עם דעות כוזבות בעד הרס וחורבן עולם התורה ועידוד לשוק העבדים השכלה וכל מרעין בישין
אחד שיודע
3
אנחנו היינו הולכים בזמנו לשמוע את הרב נויגרשל
יאיר
2
גם אם זה לא בזמני הלימוד הישיבה צודקת
איתמר
1
כשלמדתי בישיבת חברון לפני למעלה מעשור, הרב שפירא והרב פייבלזון היו הכי מבוקשים. יש אצלם (כל אחד בדרכו) רמה גבוהה ובוגרת יותר. כמדומני עד היום נמסרים מהם שיעורים או ועדים מלאים.
סלבודקער

