הראשל"צ הודיע: לא אצטרף ל'תענית' על גיוס חרדים | מנהיג הציבור הליטאי במתקפה חסרת תקדים על הציונות הדתית | היסטוריה ב'שערי שמועות': הגרמ"ה הירש מסר שיחה בליל שישי | האנטישמיות בארה"ב: שורה של מקרי תקיפה נגד חרדים | היסטוריה בבית מתתיהו: רווקים הורשו להשתתף ב'דינר', רה"י הופיעו עם 'המבורג' (מעייריב)
ההצהרה הדרמטית של הגר"י כהן לשוטרים, המתנה המקורית שקיבל ראש הישיבה - ימים לאחר פטירתו, המסר של הפוסק וראש הישיבה לבחורים ממשפחות חד הוריות, הזיץ באמצע הלילה בבית הקברות עם האדמו"ר והדרשה שלא הושלמה (מעייריב)
אירוע מרגש ומחזק, התרחש לפני יום הכיפורים בבית המדרש של ישיבת באר יעקב | בחור מהישיבה, שעמל במשך מספר שנים לסיים את הש"ס ולשם כך, למד בהתמדה רבה עם 26 חברותות, ערך סיום הש"ס, בהשתתפות הבחורים, ורבני הישיבה | תיעוד ענק (עולם הישיבות)
הקרב על ראשות העיר חיפה, הפתרון של הישיבה הנחשבת - 'שערי שמועות', כנס הכשרות שהפך לכנס שבת, העכברים בבני ברק מתחילים ללמוד, ראש הישיבה האשכנזי באמירת סליחות אצל הספרדים, הנפילה של ר' מיילך והתארים שהוענקו "לא במפתיע" לראשי ישיבת סלבודקה - והפוליטיקה מאחורי התארים (מעייריב)