בניגוד גמור להערכות במערכת הפוליטית, דווקא יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי אופטימי מתמיד ובמהלך ישיבת סיעה מיוחדת בהשתתפות נציגים מהמחוזות המוניציפליים, הוא טען שכבר בימים הקרובים נדע האם פנינו לקראת אישור חוק הגיוס במועצת חכמי התורה או שמא ש"ס תיאלץ להישאר מחוץ לשולחן הממשלה ומנעמי השלטון.

הדד-ליין של רה"י

בישיבת שערי שמועות קיבלו את הגשם הראשון לפני 3 שבועות - בהתרגשות כפולה... זהו הדד-ליין שביקש ראש הישיבה מהעוסקים במלאכת בניית המקווה להשקת מי הגשמים באוצר... ויהי לפלא.

חרדים מתפקדים

מפלגת השלטון הליכוד קיימה היום בחירות דרמטיות למרכז המפלגה, למזכירות ולמוקדי הכוח המרכזיים בתנועה הפוליטית הענקית. מאחורי הקלעים קיימים קרבות ייצריים ומסועפים על שליטה וכוח ולא נוכל להזכיר כאן אפילו לא רבע מהדילים... בכתבת הווידאו שלפניכם מובא סיקור נרחב מהמעורבות החרדית במפלגת השלטון.

ושאבתם יין בששון

האדמו"ר מסאטמר, שהגיע במסגרת ביקורו בישראל עד ליישוב אור הגנוז בגליל העליון, הגיע לעמוד מקרוב אחר הכשרות ביקב המפורסם ופתח בעצמו את הברז שממנו הופרשו עשרות אלפי הליטרים לצלילי ניגון "והריקותי לכם ברכה", בליווי תזמורת ומאות משתתפים שפקדו את היקב לכבוד המאורע. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור נרחב מלווה בתיעודים מרהיבים. שרק נשמח.

פוליטיקה או השקפה?

הציבור החרדי בכלל ובחורי הישיבות בפרט, מנסים להבין על מה ולמה ביטל הזמר והיוצר החרדי נפתלי קמפה את כניסת הנשים לעזרת הנשים בבנייני האומה למופע השקת אלבומו החדש. נראה שרק כשמשיח יבוא תימצא התשובה אבל את הסיקור הנרחב על הפרשייה תמצאו בכתבת הווידאו שלפניכם.