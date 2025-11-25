לקול צלילי השיר: האדמו"ר מסאטמר שפך עשרות אלפי ליטרים של יין | צפו
היעד הראשון אליו נסע האדמו"ר מסאטמר לאחר השבת ההיסטורית במירון, היה ליישוב אור הגנוז, לרגל מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב 'אור הגנוז', שם הפריש עשרות אלפי ליטרים של יין, במעמד רב היישוב, חברי בד"ץ העדה החרדית ועשרות העובדים החרדים ביקב | צפו
לדבריו: "במהלך המעמד עצמו ציין האדמו"ר כי זו הפעם הראשונה בחייו שהוא זוכה לקיים מצווה מהודרת זו, רגע השיא היה בעת ברכת שהחיינו בהתרגשות עצומה".
יצוין, כי על במת הכבוד, לצד חברי בד"ץ העדה החרדית, קיבל האדמו"ר את פניו של גאב"ד אור הגנוז, הגאון רבי מרדכי שיינברגר. כך גם שוחח הרבי עם היינן הראשי של היקב, אהרן זיו, שהציג בפניו את מערכת הייצור של היין.
לאחר מכן כאמור, האדמו"ר פתח בעצמו את הברז שממנו הופרשו עשרות אלפי הליטרים לצלילי ניגון "והריקותי לכם ברכה", בליווי תזמורת ומאות משתתפים שפקדו את היקב לכבוד המאורע.
