אחרי השבת הגדולה של חסידות סאטמר במירון, ביום ראשון הגיע האדמו"ר ליקב הסמוך למירון והפריש תרומות ומעשרות.

האדמו"ר הגיע עם מאות חסידיו ליקב אור הגנוז ובמהלך המעמד המיוחד שנערך במקום, הפריש האדמו"ר מסאטמר תרומות ומעשרות מעשרות אלפי ליטרים של יין.

בפתיחת האירוע קיבל האדמו"ר סקירה מקיפה ממנכ"ל היקב, עודד אפריק, על תהליך הייצור, רמת הכשרות והפעילות ההלכתית המוקפדת במקום ועל כך שמעסיקים עשרות חרדים, תוך הקפדה על רמת הכשרות הגבוהה.

אחד מחסידי סאטמר שהששתף בטקס, מספר ל'כיכר השבת': "בשבועות שקדמו למעמד, למד האדמו"ר לעומק את הלכות הפרשת תרומות ומעשרות והתייעץ עם דייני בד"ץ העדה החרדית כדי להכין את עצמו כראוי לרגע ההיסטורי".

לדבריו: "במהלך המעמד עצמו ציין האדמו"ר כי זו הפעם הראשונה בחייו שהוא זוכה לקיים מצווה מהודרת זו, רגע השיא היה בעת ברכת שהחיינו בהתרגשות עצומה".

יצוין, כי על במת הכבוד, לצד חברי בד"ץ העדה החרדית, קיבל האדמו"ר את פניו של גאב"ד אור הגנוז, הגאון רבי מרדכי שיינברגר. כך גם שוחח הרבי עם היינן הראשי של היקב, אהרן זיו, שהציג בפניו את מערכת הייצור של היין.

לאחר מכן כאמור, האדמו"ר פתח בעצמו את הברז שממנו הופרשו עשרות אלפי הליטרים לצלילי ניגון "והריקותי לכם ברכה", בליווי תזמורת ומאות משתתפים שפקדו את היקב לכבוד המאורע.