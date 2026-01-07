תחושות מעורבות של שמחה מהולה בכאב ליוו השבוע את קהל חסידי סאטמר בשכונת חפציבה בבית שמש, בעת שנחגג מעמד הכנסת ספר התורה המרכזי לבית המדרש החדש של החסידות בשכונה.

ספר התורה נתרם ונכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך היקר והנעלה, מרדכי יואל פעקעטע זצ"ל ז"ל, אשר נקטף בדמי ימיו באסון הנורא במירון, בנו של יבלדחט"א הרה"ח ר' אברהם יעקב פעקעטע, מחשובי ופארי חסידי סאטמר.

את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה הגה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, אב"ד סאטמאר ירושלים ובנו הגדול של האדמו"ר מסאטמר. הגרח"צ כובד בכתיבת האותיות האחרונות ושיאת ספר התורה, כשלאחר מכן יצאה התהלוכה ברוב פאר והדר ברחובות השכונה, בליווי לפידים ושירה לכבודה של תורה.

בהיכל בית המדרש החדש, שנחנך זה עתה ומפיץ אור של תורה וחסידות בשכונה, נערכו ריקודי המצווה והקפות כנהוג, כאשר בשיאן הוכנס ספר התורה לארון הקודש לקול שירת "שאו שערים" ודמעות התרגשות של בני המשפחה והחסידים, אשר הנציחו בדרך זו את זכרו של האברך היקר שעלה למרומים במעלות קדושים וטהורים יחד עם מ"ה הנשמות הקדושות באסון המר.