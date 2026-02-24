נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יתייצב הלילה (שלישי) בפני שני בתי הקונגרס לנשיאת נאום מצב האומה הראשון בכהונתו השנייה, כאשר ברקע מחלוקות עזות סביב מדיניות המכסים והמתיחות הצבאית מול איראן.

בשיחות מוקדמות בבית הלבן ציין הנשיא כי הוא נערך למסור דיווח מפורט וממושך על הישגי ממשלו ותוכניותיו העתידיות, תוך שהוא מדגיש כי המדינה נמצאת בתקופת שגשוג למרות התנגדויות משפטיות ופוליטיות.

הבית הלבן אישר בשעה האחרונה כי חגיגות 250 השנים להקמת ארצות הברית יהוו את עמוד השדרה הרעיוני של נאום מצב האומה שיישא הלילה הנשיא דונלד טראמפ. בהצהרה רשמית שמסרה דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, הובהר כי הנשיא רואה במועד ההיסטורי הזה הזדמנות להצגת חזון אמריקאי מחודש שיאחד את חלקי העם סביב מורשת העבר והשאיפות לעתיד.

​לדברי לוויט, הנאום לא יעסוק רק בסוגיות השעה הבוערות אלא יתמקד במבט רחב על ההיסטוריה האמריקאית. "הנשיא טראמפ ישרטט הערב חזון נועז לעתיד האומה שלנו, בעודנו מתכוננים לחגוג 250 שנה לדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם", מסרה הדוברת בתדרוך לעיתונאים.

היא הוסיפה כי הנשיא מתכוון לפנות באופן ישיר לכלל האזרחים ולבקש מהם להתעלות מעל המחלוקות הפוליטיות בתקופה זו.

ההערכה היא כי הנשיא ימתין עם תקיפה באיראן עד לאחר נאום מצב האומה, נקודת ציון משמעותית בכהונתו של כל נשיא ארה"ב.

עם זאת, לאור שיגור הכוחות העצומים למזרח התיכון ביממות האחרונות, קיימת תיאוריה לפיה הנשיא יורה על תקיפה באיראן בזמן שהוא נואם בפני הקונגרס, סימן לעוצמת ויכולותיה של ארה"ב כגורם מוביל בזירה הבינלאומית.

הנאום צפוי להתחיל בשעה 4:00 לפנות בוקר, שעון ישראל.