במעמד מרומם ורב רושם ביקב הגדול והמהודר ביותר בארץ, בנוכחות עשרות רבנים ופוסקי הלכה, התקיים טקס הפרשת תרומות ומעשרות המסורתי ביקב ברקן | המעמד שהפך למסורת יקרה, התקיים בשמחה מרובה של בעלי היקב שיצאו בריקוד של מצווה על הזכות שנפלה בחלקם
העיתונאי אוריה אלקיים פרסם אמש (שני) תחקיר כיצד נאסר על עובדים ותיקים ביקב 'ברקן', ממוצא אתיופי, לגעת ביין, בגלל דרישה שהציב בד"ץ העדה החרדית. מנכ"ל טמפו הסביר לעובד: "לכולם יש ערכים, אבל בסוף ביזנס זה ביזנס"
הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגאון רבי יצחק יוסף, הגיע לסיור במפעל יין שבכשרות בד"ץ בית יוסף בראשות הגאון רבי משה יוסף. הראשון לציון סייר יחד עם משגיחי הבד"צ במקום, ולאחר מכן השתתף בהפרשת תרומות ומעשרות (תיעוד)
חברה המשווקת מוצרי מזון כשרים לשוק היהודי בארגנטינה, הזמינה משלוח גדול של בקבוקי יין אדום מיקב "ארזה" הירושלמי. עם בדיקת המשלוח במכס ארגנטינה, התברר שהיין אסור לשיווק מכיוון שהכיל סוכרוז. העניין הגיע לבית המשפט שקבע לאחרונה, כי היקב אחראי למחדל (משפט)
עלינו לבקר את היקב באור הגנוז, ישוב קטן ליד מירון, ומצאנו סיבה פוטוגנית וטעימה לארוז את המשפחה ליום כיף בצפון. מה תמצאו שם? נוף בראשית ויין בוטיק משובח ועטור פרסים בכשרות מהודרת, שהחל מהבציר ועד לפס הביקבוק נעשה בידי שומרי תורה ומצוות (יין, אוכל)
בית משפט השלום בירושלים קיבל לאחרונה תביעה של בעלת יקבי הכורמים כנגד המושב השיתופי תלם. החברה טענה כי המושב הפר את התחייבותו לספק לה ענבים. המושב טען כי לא היה צד להסכם. טענת המושב נדחתה ונקבע שעליו לפצות את החברה ב-440,000 שקל.
יקב טפרברג 1870 השלים בימים אלה את קליטתו והתקנתו של קו מילוי חדשני מתוצרת חברת GAI על רצפת היצור שלו, וזאת לקראת השקת סדרת יינות מבעבעים מתוצרתו. ברכישת קו המילוי, בעל כושר מילוי של 4500 בקבוקים בשעה, השקיע יקב טפרברג 1870 כ- 2,500,000 ש"ח. כל הפרטים