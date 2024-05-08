היעד הראשון אליו נסע האדמו"ר מסאטמר לאחר השבת ההיסטורית במירון, היה ליישוב אור הגנוז, לרגל מעמד הפרשת תרומות ומעשרות ביקב 'אור הגנוז', שם הפריש עשרות אלפי ליטרים של יין, במעמד רב היישוב, חברי בד"ץ העדה החרדית ועשרות העובדים החרדים ביקב | צפו
בבית החולים מעייני הישועה בבני ברק נפטר בצהריים (א) הרה"ח ר' בן ציון יעקובוביץ' זצ"ל, ראש הקהל וזקן החסידים של קהילת סאטמאר בגיל 93. הרב יעקובוביץ' אושפז בתקופה האחרונה בביה"ח לאחר מחלה, הבוקר החלו לקרוס מערכות גופו, ובצהריים השיב את נשמתו לבוראו כשבני משפחתו קוראים קריאת שמע סביב מיטתו. הלוויתו תצא בשעה 18:00 מבית המדרש הגדול "ויואל משה" בקרית יואל סאטמאר בני ברק, לעבר בית החיים ויז'ניץ בעיר.