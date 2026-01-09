אלפי לומדי תורת החסידות, אברכים בחורים וילדי חמד, התכנסו בראשות גדולי המשפיעים מהארץ ומרחבי תבל, לשבת שכולה חסידות במתחם די סיטי הסמוך לעיר הקודש ירושלים, להרוות צימאון הנפש מאור פנימיות התורה בדבקות חברים.

ההכנות לשבת נמשכו חודשים ארוכים, במימונה ומסירותה של הנהלת מרכז "מעייני ישראל" בארה"ק. המתחם עבר הכשרה מקיפה על ידי צוות הפקה מורחב, שעמל להכין במקום היכלות לתורה ולתפילה, היכלי התוועדויות, ואולמות מיוחדים עבור הבחורים והילדים.

לילה כיום יאיר, ומתחם הדי־סיטי כולו שקק תורה וחסידות מפי גדולי המשפיעים והרבנים: הגה"ח ר' שניאור זלמן גופין, הגה"ח ר' חיים שלום דייטש, הגה"ח ר' יקותיאל פרקש, הגה"ח ר' יעקב משה וואלבערג, האורחים החשובים שהגיעו לשבת במיוחד מחו"ל, הגה"ח ר' שבתי סלבטיצקי מאנטוורפן, הגה"ח ר' לימא וילהלם ממאריסטאן-ניו ג'רזי, הגה"ח ר' יוסף קליין מנייאק-ניו יורק, משפיעי ורבני מעייני ישראל.

האווירה המרוממת החלה טרם כניסת השבת, עת פתח המשפיע הראשי הגה"ח רבי שניאור זלמן גופין בשיעור חסידות מעמיק בעניין 'אני ד' לא שניתי'. התעלות זו נמשכה בלימוד החברותות בין קבלת שבת למעריב, במאמרי חסידות שהודפסו מבעוד מועד ונלמדו בצוותא.

משם פנו המשתתפים לסעודת חקל תפוחין קדישין שלוותה בניגוני חסידים ודיבורי אור וחיות מרוממי לב; כאשר בשיאה עלה המשפיע הגה"ח ר' שבתי סלבטיצקי על השולחן, וסחף את הקהל כולו בניגוני דבקות לאהבה וליראה את שמך.

גם לאחר סיום הסעודה לא שכך הלהט, והמשתתפים התקבצו לחבורות־חבורות סביב המשפיעים, בהתוועדויות שנמשכו אל תוך הלילה, מתוך תשוקה אמיתית לדעת את ה'.

כבר בשעה מוקדמת של צפרא דשבתא התמלא היכל השיעורים מפה לפה, כאילו לא פסקו ההתוועדויות אך לפני שעות ספורות. מאות-מאות של אברכי משי ובחורי חמד התיישבו לשיעורי חסידות מפי המשפיעים, כהכנה דרבה לתפילת השבת באריכות ובהתבוננות.

לאחר תפילת המנחה המשיכו בהתוועדויות המרכזיות, כאשר לצד ההתוועדויות המרוממות לאברכים בני עליה התקיימו התוועדויות מיוחדות באולמות נפרדים לבחורי ישיבה גדולה, בחורי ישיבה קטנה וצעירי הצאן.

בצאת השבת עם סיום תפילת ערבית והבדלה לאחר ההתוועדויות המרוממות שנמשכו לתוך השעות המאוחרות של מוצאי שבת, פצחו כולם בריקודי הודאה של "אשרינו מה טוב חלקנו", על הזכות הנשגבה לדלות מבאר מים חיים, תורת מאורי החסידות זצוקלל"ה.