מגיש תכנית "אח'בר כיכר" בכיכר השבת, משה אריה, הדובר ערבית שוטפת התקשר למלון בביריות בירת לבנון והציג את עצמו כמי שמחפש חדר לחמישה ימים בעיר.

הוא ביקש שהמיקום של המלון יהיה קרוב לקברו של חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה שחוסל בידי ישראל לפני יותר משנה.

כשהפקיד בצד השני שאל למטרת הביקור, השיב לו: "באתי לעשות פעולה קטנה, לחסל את נעים קאסם'". איך הגיב הלבנוני המופתע ומתי השיחה נותקה בטריקה?

השיחה המלאה:

ערב טוב, הגעתי למלון בביירות.

כן.

רציתי לשאול אם אפשר להזמין חדר לכמה לילות.

כמה אנשים תהיו?

אני בביקור קצר בלבנון, לתקופה הקרובה, רציתי לוודא את ההזמנה לפני...

רציתי לדעת כמה אנשים תהיו, וכמה לילות אתה רוצה.

אנחנו צריכים 5 לילות - מהלילה עד יום חמישי בערב אינשאללה.

כלומר ממחר עד חמישי.

נכון.

כמה אנשים?

אחד. אבל יש לי שאלה לפני ההזמנה: תגיד לי, האם המלון שלכם קרוב לקבר של חסן נסראללה?

הוא לא קרוב אבל הוא לא רחוק. אפשר להגיע ברכב אבל זה לא לידו. אנחנו ליד השגרירות הצרפתית.

אני בא לבצע מבצע מיוחד בביירות ולחזור לישראל, אני רוצה להרוג את נעים קאסם.

השיחה נותקה.