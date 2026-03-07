כיכר השבת
"באתי לחסל"

כתב 'כיכר' התקשר למלון בלבנון וסיפר על תכניתו; כך זה הסתיים | האזינו

איש כיכר השבת משה אריה, המגיש את התכנית הפופולרית "אח'בר כיכר" בערבית שוטפת, התקשר למלון בביירות בירת לבנון, ביקש חדר קרוב לקבר נסראללה - והצהיר שבא לחסל את נעים קאסם רגע לפני שהשיחה נטרקה | האזינו (העולם הערבי)

מגיש תכנית "אח'בר כיכר" בכיכר השבת, משה אריה, הדובר ערבית שוטפת התקשר למלון בביריות בירת לבנון והציג את עצמו כמי שמחפש חדר לחמישה ימים בעיר.

הוא ביקש שהמיקום של המלון יהיה קרוב לקברו של חסן נסראללה, מזכ"ל חיזבאללה שחוסל בידי ישראל לפני יותר משנה.

כשהפקיד בצד השני שאל למטרת הביקור, השיב לו: "באתי לעשות פעולה קטנה, לחסל את נעים קאסם'". איך הגיב הלבנוני המופתע ומתי השיחה נותקה בטריקה?

השיחה המלאה:

ערב טוב, הגעתי למלון בביירות.

כן.

רציתי לשאול אם אפשר להזמין חדר לכמה לילות.

כמה אנשים תהיו?

אני בביקור קצר בלבנון, לתקופה הקרובה, רציתי לוודא את ההזמנה לפני...

רציתי לדעת כמה אנשים תהיו, וכמה לילות אתה רוצה.

אנחנו צריכים 5 לילות - מהלילה עד יום חמישי בערב אינשאללה.

כלומר ממחר עד חמישי.

נכון.

כמה אנשים?

אחד. אבל יש לי שאלה לפני ההזמנה: תגיד לי, האם המלון שלכם קרוב לקבר של חסן נסראללה?

הוא לא קרוב אבל הוא לא רחוק. אפשר להגיע ברכב אבל זה לא לידו. אנחנו ליד השגרירות הצרפתית.

אני בא לבצע מבצע מיוחד בביירות ולחזור לישראל, אני רוצה להרוג את נעים קאסם.

השיחה נותקה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (63%)

לא (37%)

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אם כבר יש לכם כתב דובר ערבית, למה שלא תעשו דברים עם תוכן או פאנצ' כמו נגיד לבדוק האם אזרחים מהשורה תומכים בחיזבאללה או לא? במקום זה אתם עושים דברים מטומטמים ומגוחכים במקרה הטוב או התעללות באבא חסר ישע במקרה הגרוע...
לא הבנתי
רציתי רק לדעת מה התמונה שרואים? האים מדובר ביהודי על קבר של מי?--- נא לענות--
