ההצגה המסורתית בוטלה

מטה עץ לשבירת הדינים: הטיש המרומם של הרבי מתולדות אהרן בצל המצב הביטחוני

במרכז שכונת מאה שערים התכנסו אלפי חסידים לטיש המרומם של האדמו"ר מתולדות אהרן • רגעי הוד, הרבי אחז במקל העץ לשבירת המקטרגים • הדרמה מאחורי הקלעים: ההוראה המפתיעה של הרבי לבטל את ה"פורים שפיל" ימים לפני מתקפת הטילים, והקשר המצמרר למצב הביטחוני (חסידים)

פורים בחצה"ק תולדות אהרן
פורים בחצה"ק תולדות אהרן| צילום: צילום: שוקי לרר
פורים בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)

היכל בית המדרש הגדול של חסידות תולדות אהרן במאה שערים נראה ביום הפורים כמרקחה של קדושה. אלפי חסידים ואוהדים הצטופפו על הפארנצ'עס, והתעלו בזמירות שירות ותשבחות למלך ק-ל חי.

במהלך הטיש עודד האדמו"ר את השירה בעוז ותעצומות, עובר בין ניגוני שמחה לניגוני דבקות עילאיים הממיסים כל לב. רגע של רטט עבר בקהל כאשר בשיא המעמד, אחז האדמו"ר בידו במקל עץ מיוחד, סוד הטמיר ומונח ליודעי ח"ן, שנועד על פי המסורת לשבר את כוחם של המשטינים והמקטריגים מעל עם ישראל בעת רצון זו.

אולם, הסיפור שהסעיר את החסידות התרחש עוד בטרם החל החג. מזה עשרות שנים שהצגת ה"פורים שפיל" המפורסמת של תולדות אהרן מהווה מוקד משיכה לאלפים, בשל השילוב הייחודי של אקטואליה חריפה, הומור חסידי ומסרים רוחניים עמוקים. המציגים, שעמלו במשך שבועות ארוכים על הכנת ההצגה והדמויות, הופתעו לקבל הוראה נחרצת וישירה מהקודש פנימה "השנה לא תתקיים ההצגה".

האדמו"ר הורה לבטל את המנהג הוותיק בטיש של פורים דמוקפין, בנימוק של המצב המתוח בארץ. ימים אחדים לאחר מכן, כאשר פרצה מתקפת הטילים חסרת התקדים מאיראן, הבינו החסידים למפרע את עומק ראייתו של הרבי, שחש באווירה הכללית והורה למעט בשחוק ובהצגות בעת שכזו.

אקטואליה בצל הקדושה

החסידים מציינים כי ה"פורים-שפיל" בתולדות אהרן אינו סתם מופע של הומור, אלא כלי להעברת מסרים אקטואליים ברוח הקהילה. החלטתו של האדמו"ר לוותר על החלק הזה בשל המצב הביטחוני בארץ הקודש, הותירה רושם עז על הקהל, שראה בכך גילוי של אחריות והשתתפות בצער השכינה וצער עם ישראל.

הטיש נמשך אל תוך הלילה באווירה של התעלות ותפילה, כאשר החסידים מתפזרים לביתם בתחושה כי למרות ביטול ההצגה, זכו לראות את "הצגת האמת" – עבודתו הטהורה של רבם המבקש לבטל גזירות קשות ולהמתיק את הדינים מעל בני ישראל.

פורים בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק תולדות אהרן (צילום: שוקי לרר)
