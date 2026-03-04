גם בחלום יודעים שאיני רבי: השיחות שאותן מוסר עורך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר ב'טישים' שאותם עורך מידי שבת ידועים בחריפותן ובעמקותן, אך ב'פורים' הוא נוהג לשזור בדבריו אמרות שפר שמצליחות לשמח את ציבור שומעיו, כמצוות היום. ואכן, גם ב'פורים טיש' שערך ראש הישיבה היום (ד'), פורים דמוקפין, סיפר סיפור שגרם לחיוכים רבים אם כי ראש הישיבה הסיק ממנו דווקא מסקנה לפיו הוא אינו רבי.

בתוך שיחתו שעסקה בחטאה של האדמה שנתקללה בשל חטאה שלא הוציאה טעם בעצים כפי שהוציאה בפירות, הזכיר ראש הישיבה חלום שסיפר לו אחד מחסידיו, כאשר אותו חסיד מספר על כך שבחלומו שאל שאלה את ראש הישיבה. ראש הישיבה שמפרט את מעשה בחלום במתק שפתיו, מסיק ממנו שאדרבא, מהסיפור עולה כי "מה שאני אומר כל הזמן שאיני רבי, כה מושרש אצל החסידים שגם בחלום הם יודעים שיכולים לשאול אותי שאלה של 'לומדעס', אך לא שאלות של רבי"...