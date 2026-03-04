כיכר השבת
המסקנה המשעשעת

הגאון רבי שאול אלתר ב'פורים טיש': החסידים, גם בחלום, יודעים שאיני רבי

במהלך עריכת הטיש ב"פורים דמוקפין", שזר ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר אמרות שפר וחריפות אופיינית | בשיא השיחה שיתף ראש הישיבה בחלום שסיפר לו חסיד, והסביר בחיוך מדוע העובדה ששאלו אותו שאלה בלימוד דווקא בחלום, מוכיחה את מה שהוא טוען כל השנה | האזינו לקטע מתוך שיחותיו של ראש הישיבה בפורים, כפי שמובא באדיבות מכון 'דבר אמת' להפצת תורתו של ראש הישיבה |מרתק (חסידים)

2תגובות

גם בחלום יודעים שאיני רבי: השיחות שאותן מוסר עורך ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר ב'טישים' שאותם עורך מידי שבת ידועים בחריפותן ובעמקותן, אך ב'פורים' הוא נוהג לשזור בדבריו אמרות שפר שמצליחות לשמח את ציבור שומעיו, כמצוות היום. ואכן, גם ב'פורים טיש' שערך ראש הישיבה היום (ד'), פורים דמוקפין, סיפר סיפור שגרם לחיוכים רבים אם כי ראש הישיבה הסיק ממנו דווקא מסקנה לפיו הוא אינו רבי.

הגה"צ רבי שאול אלתר בשיחה פורים תשפ"ו
הגה"צ רבי שאול אלתר בשיחה פורים תשפ"ו| צילום: צילום: מכון דבר אמת
הגה"צ רבי שאול אלתר בשיחה פורים תשפ"ו (צילום: מכון דבר אמת)

בתוך שיחתו שעסקה בחטאה של האדמה שנתקללה בשל חטאה שלא הוציאה טעם בעצים כפי שהוציאה בפירות, הזכיר ראש הישיבה חלום שסיפר לו אחד מחסידיו, כאשר אותו חסיד מספר על כך שבחלומו שאל שאלה את ראש הישיבה. ראש הישיבה שמפרט את מעשה בחלום במתק שפתיו, מסיק ממנו שאדרבא, מהסיפור עולה כי "מה שאני אומר כל הזמן שאיני רבי, כה מושרש אצל החסידים שגם בחלום הם יודעים שיכולים לשאול אותי שאלה של 'לומדעס', אך לא שאלות של רבי"...

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה נוגד את כל תורת החסידות
האם יכול להיות חסיד ללא רבי?
1
מתוק מדבש !
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר