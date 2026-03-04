חג הפורים השנה בחצר הקודש דארג ייחקק בדברי הימים של החסידות כיום של חידוש. לראשונה בתולדות החסידות, נרשם שינוי היסטורי, לאחר שנים שבהן נמנע האדמו"ר מלקבל "פדיון נפש" מכלל חסידיו, נעתר הרבי להפצרותיהם החוזרות ונשנות של החסידים וקיבל לידיו קוויטלאך בצירוף פדיון נפש לישועה ורחמים. בקרב החסידים התקבלה הבשורה כמוצא שלל רב, והמונים צבאו על דלתות הקודש כדי להיפקד בדבר ישועה ורחמים ביום הנשגב.

בערבו של יום, ערך הרבי השולחן הטהור בהיכל בית המדרש הגדול. במהלך הטיש נחגג סיום מסכת סוטה, שנלמדה במסגרת תקנת העמוד היומי של החסידות כפי תקנת הקודש.

רגעי דרמה נרשמו בעיצומם של דברות הקודש שנשא האדמו"ר, כאשר צפירת אזעקה פילחה את חלל האוויר עקב מטח טילים מאיראן ששוגר לעבר ארץ הקודש. בעוד הדי הפיצוצים נשמעים היטב, הפגין האדמו"ר קור רוח עילאי והמשיך בדברות קודשו ללא הפסקה. החסידים, מצידם, לא זזו מילימטר ממקומם, בביטחון גמור ובתחושת מוגנות תחת צילו של הצדיק.