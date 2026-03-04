כיכר השבת
לציון שנה לחג בלאס אנג'לס

שמחה שאין לתאר | פורים של התעלות והודיה בחצר הקודש ויז'ניץ

אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו השנה את ימי הפורים בתחושת התעלות רבתי, כשהם זוכים לחסות בצל הקודש של האדמו"ר. לאחר השנה הקשה שבה נחוג החג בצל הדאגה לבריאותו של הרבי, פרצה השמחה השנה גבולות | גולת הכותרת: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר וה'פורים שפיל' המסורתי, שבו הוצג בכישרון רב סיפורו המרטיט של החסיד ר' שמואל מונקס על עוצמתה של מצוות צדקה | שוקי לרר עם תיעוד ענק ומרהיב (חסידים)

האדמו"ר מויזניץ בקריאת המגילה
האדמו"ר מויזניץ בקריאת המגילה| צילום: צילום: שוקי לרר
האדמו"ר מויזניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
טיש פורים בחצה"ק ויז'ניץ
טיש פורים בחצה"ק ויז'ניץ | צילום: צילום: שוקי לרר
טיש פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

קשה לתאר את עוצמת השמחה בחצר הקודש ויז'ניץ השנה בימי הפורים. מי שזוכר את השקט המתוח של אשתקד, כשאלפי חסידים העתירו בתפילה עבור רבם ששהה בטיפול רפואי מורכב בלוס אנג'לס, לא יכול היה שלא להזיל דמעה למשמע קולו של האדמו"ר בקריאת המגילה הן בלילה והן בבוקר. "וכל העיר צהלה ושמחה" – פשוטו כמשמעו.

במהלך ימי החג ערך הרבי ארבעה טישים שארכו שעות ארוכות. בטיש הלילה הראשון, נשמרה המסורת העתיקה כאשר שמונה חברי מקהלה מיוחדים עלו על שולחן המלכים ושימחו את הרבי בנעימות קודש. בבוקר החג, לאחר חלוקת מתנות לאביונים ומשלוחי מנות לגדולי ישראל, ערך הרבי טיש "משתה היין" המרכזי, במהלכו עברו אלפי החסידים עם ה"קוויטלך" להתברך בישועות ובבני חיי ומזוני.

רגע השיא במוצאי החג היה ה"פורים שפיל", ההצגה המסורתית שסחפה את הקהל למחוזות רחוקים. השנה גוללו החסידים את סיפורו המופלא של ר' שמואל מונקס, מחסידי ה"צמח צדק" מליובאוויטש, סיפור המלמד על כוחה של צדקה ומסירות נפש.

היה זה ערב יום הכיפורים. בעוד היהודים בכפר מתכוננים ליום הקדוש, נודע לר' שמואל כי פריץ רשע השליך משפחה יהודית שלמה לבור הכלא באחוזתו, בשל חוב של אלפיים רובל. "אם לא יובא הכסף עד הערב", התרה הפריץ באטימות, "יוצאו כולם להורג".

ר' שמואל, חסיד של אמת, לא נח. הוא אסף קופיקה לרובל, דפק על דלתות, אך הסכום היה רחוק מהיעד. בייאושו, מצא עצמו ניצב בפתח בית מרזח אפוף אדי אלכוהול וצחוקם של שיכורים. שם, בלב הטומאה, המתין לו הניסיון הגדול. איוון, הלץ שבחבורת השחקנים, הצביע על כמה כוסות, האחת גדושה בוודקה טהורה והשנייה במטבעות זהב. "שתה את הכוס – והזהב שלך", צחק.

בלי להסס, נגד הטבע ונגד תחושת הקבס, בירך ר' שמואל "שהכל" וגמע את המשקה החריף פעם אחר פעם, עד שהשלים את הסכום הדמיוני. בעיניים אדומות וברגליים כושלות, כשהוא מובל על ידי מוחו הציווה "פיקוח נפש!", הצליח להגיע לאחוזת הפריץ, להניח את הזהב ולפדות את הנשמות.

מעוצמת השכרות והתשישות, נפל ר' שמואל על מיטתו ושקע בתרדמה עמוקה. הוא ישן וישן, בעוד כלל ישראל עומדים בתפילה ביום הכיפורים. כשהקיץ סוף סוף, היה זה כבר בשעת סיום התפילה. ר' שמואל, שכלל לא זכר איזה יום היום, היה בטוח כי מדובר בשמחת תורה. הוא רץ לבית הכנסת, פתח את ארון הקודש ובקול גדול הכריז: "אתה הראת לדעת!".

הקהל נחרד, איך מעז יהודי כה מורם מעם לחלל כך את קדושת יום הכיפורים? אך ה"צמח צדק" הסב פניו אל הקהל והשתיקם. "הניחו לו", אמר הרבי בקול נרגש, "הוא כבר נמצא הרבה לפנינו. בעבודה העצומה שעבד היום ובמסירות הנפש שלו למען צדקה, הוא כבר תיקן את כל מה שיהודי צריך לתקן עד שמחת תורה".

ההצגה, שהוצגה בכישרון רב על ידי החסידים, הותירה את הקהל בהתעוררות עצומה. בשעות הצהריים של יום שושן פורים, נחתמו ימי השמחה בטיש מרומם שערך הרבי במשך שעתיים, מתוך תקווה כי כשם שראינו בניסים בימים ההם, כך נזכה לראות בישועת כלל ישראל בזמן הזה.

הגה"צ רבי חיים מאיר הגר בקריאת התורה
הגה"צ רבי חיים מאיר הגר בקריאת התורה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
הרב שלמה קליין מסופרי המלך בקריאת המגילה בויז'ניץ
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת שמע עם תפילין דר"ת (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת שמע עם תפילין דר"ת (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ עם משלוחי המנות (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בחליצת התפילין (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בחליצת התפילין (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בחליצת התפילין (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ במתנות לאביונים (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
האדמו"ר מויז'ניץ במתנות לאביונים (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
יענקי דסקל ומקהלת ויז'ניץ פורים בחצה"ק ויז'ניץ
העסקן דודי פולק על השולחן בפורים בחצה"ק ויז'ניץ
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
מאיר אדלר וחברי המקהלה המיוחדת בפורים בחצה"ק ויז'ניץ
מאיר אדלר וחברי המקהלה המיוחדת בפורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
מאיר אדלר וחברי המקהלה המיוחדת בפורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
החזן המיוחד בפורים בחצה"ק ויז'ניץ
מאיר אדלר וחברי המקהלה המיוחדת בפורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים שפיל (הצגה) בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק ויז'ניץ (צילום: שוקי לרר)

