"האויב גמור תקפנו פי 7 מהעבר": פיט הגסת' במסר אימה

פיט הגסת' משמאל, הנשיא טראמפ מימין ( צילום: הבית הלבן )

שר ההגנה האמריקני, פיט הגסת', העביר הערב (רביעי) מסר עוצמה והרתעה חסרי תקדים כלפי המשטר האיראני, תוך שהוא מדגיש את השילוב הקטלני בין היכולות האמריקניות לישראליות במבצע המשותף באיראן. בדבריו הבהיר הגסת' כי המבצע הנוכחי חזק פי שבעה מכל מה שנראה בעבר.

"יש לזכור, המבצע התחיל לפני ארבעה ימים בלבד, התוצאות - היסטוריות. רק ארה"ב הייתה מסוגלת לכך, רק אנחנו. אבל אם מוסיפים את ישראל - אז האויב גמור, והם יודעים זאת", מסר שר ההגנה האמריקני בנאום שנועד להעביר מסר ברור לטהראן. הגסת' ציין כי "התקיפות הן בעוצמה פי שבעה מהמבצעים הקודמים של ישראל נגד איראן במהלך 'מלחמת 12 הימים'". הערכתו של שר ההגנה היא שבתוך כשבוע תושג עליונות אווירית מוחלטת: "ארה"ב וישראל תשיגנה עליונות אווירית מוחלט על שמי איראן תוך כשבוע. המפציצים יעברו מעל ראשיהם - ובאיראן לא יוכלו לעשות דבר".

טראמפ ברגעי התקיפה ( צילום: הבית הלבן )

הטבעת ספינה איראנית - לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה

בהמשך דבריו התייחס הגסת' לפגיעה דרמטית בספינת מלחמה איראנית ליד סרי לנקה: "צוללת אמריקנית הטביעה ספינה איראנית באמצעות טיל טורפדו - בפעם הראשונה מאז מלחמת העולם השנייה". הפעולה מסמנת שינוי משמעותי בדפוסי הלוחמה האמריקנית, כאשר לאחרונה דווח על הטבעת צוללת רוסית באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

דבריו של הגסת' מגיעים על רקע מבצע "זעם אדיר" שהחל לפני מספר ימים, כאשר הנשיא טראמפ הזהיר את איראן: "עדיף להם שלא יעשו זאת, משום שאם יעשו זאת, אנחנו נכה בהם בעוצמה שמעולם לא נראתה כמותה". טראמפ הבהיר כי ארצות הברית לא פתחה בעימות מול איראן, אך תחת הנהגתו היא זו שתסיים אותו.

צוללת רוסית ( צילום: בינה מלאכותית )

"משימה ברורה בת שלושה שלבים"

שר המלחמה האמריקני דחה את הטענות שלפיהן התקיפה באיראן עלולה להפוך ל"מלחמה אינסופית". הוא הציג מה שכינה "משימה ברורה בת שלושה שלבים" נגד איראן: השמדת איום הטילים, פגיעה בצי האיראני ומניעת נשק גרעיני. "ארצות הברית נלחמת כדי לנצח ואינה מבזבזת זמן או חיי אדם", הדגיש הגסת'.

הגסת' טען כי משטרו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, בנה מערכים של טילים בליסטיים וכטב"מים בניסיון ליצור "מגן קונבנציונלי לשאיפות הסחיטה הגרעינית שלהם". הוא פנה לכוחות הביטחון האיראניים ואמר כי עליהם לבחור בתבונה את דרכם, והוסיף כי הנשיא טראמפ היה ברור באשר לגורלם בכל אחד מהתרחישים.

יצוין כי בחודשים האחרונים נחשפו מספר פרשיות ריגול שבהן ניסו גורמים איראניים לאסוף מידע על פעילות צבאית ישראלית ואמריקנית בנמלי ישראל. הדברים מדגישים את החשיבות האסטרטגית של המבצע המשותף הנוכחי, המיועד למנוע מאיראן את היכולת לאיים על ישראל ועל האינטרסים האמריקניים באזור.