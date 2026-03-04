עדכונים שוטפים:

14:48: אזעקות בחשד לחדירת כטב"ם בגליל העליון 14:45: דיווח על מספר זירות נפילה ביישובים חרדים במרכז - ללא נפגעים 14:42: פיקוד העורף מודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן 14:37: אזעקות באזורים נרחבים ברחבי הארץ בשל שיגורים מאיראן היסטוריה בשמי איראן: מטוס F-35 ישראלי הפיל מטוס קרב איראני ב. ניסני | 11:30 נתניהו ביקר את פצועי נפילת הטיל בבית שמש המאושפזים ב'הדסה עין כרם' קובי אטינגר | 10:43 14:30: זוהו שיגורים נוספים מאיראן ולבנון, אזעקות צפויות במספר מרחבים כולל ירושלים וחיפה 14:25: משרד החינוך מעדכן כי הלמידה מרחוק תימשך בימים חמישי ושישי • דגש על העמקת למידה משמעותית וחיזוק הקשר החינוכי 14:21: פיקוד העורף מעדכן: ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים 14:15: דיווח על 3 זירות בהן נפלו שברי יירוט באזור גוש דן. אין מידע על נפגעים בשלב זה 14:10: צוותי מד"א יוצאו לסרוק זירות בהם התקבלו דיוחים על נפילות במרכז הארץ 14:04: אזעקות צפויות במרכז הארץ ובאזור ירושלים בשל שיגורים מאיראן 13:56: הטיל ששוגר מאיראן - יורט. ניתן לצאת מאיזור המרחבים המוגנים. 13:48: שיגורים מאיראן: בדקות הקרובות צפויות אזעקות באזורים נרחבים בארץ. היצמדו למרחבים מווגנים. 13:41: טיל איראני שכוון לעבר טורקיה יורט בידי כוחות נאט"ו. לראשונה איראן ירתה על מדינה החברה בנאט"ו (קפריסין באיחוד האירופי אבל לא בנאט"ו) 13:32: דובר צה"ל: מפקד חיל האוויר: ״ההפלה ההיסטורית מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. המשימה הבאה כבר מחכה לכם״.

השיחה עם מפקד חיל האוויר - צילום: דובר צה"ל השיחה עם מפקד חיל האוויר | צילום: צילום: דובר צה"ל

13:25: התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר יישובים בצפון.

13:15: דיווח: באחת התקיפות בטהרן, חיל האוויר הישראלי חיסל את ראש אגף המבצעים במשמרות המהפכה של איראן. מדובר במי שהיה אחראי על ניסיון החיסול של טראמפ במסע הבחירות בארה"ב.

13:06: בצה"ל תדרכו לפני זמן קצר כתבים, לפי התדרוך יש עוד שבועיים לפחות למלחמה ולהפצצות צה"ל באיראן.

13:00: רועדים על החיים שלהם: במשמרות המהפכה פרסמו היום באמצעות כלי התקשורת שלהם, כי הלוויתו של המנהיג העליון חמינאי, נדחתה למועד לא ידוע.

12:54: דובר צה"ל: צה"ל ממשיך לתקוף בביירות: הותקפו מחסני אמל"ח תת-קרקעים ומפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה. צה"ל תקף במהלך היממה האחרונה בביירות והשלים גל תקיפות נוסף נגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. הותקפו מחסן אמצעי לחימה תת-קרקעי ומפקדות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה.

התיעודים מהתקפיות בביירות - דובר צה"ל התיעודים מהתקפיות בביירות | צילום: דובר צה"ל

12:52: עדכוני מלחמה מאיזור המפרץ - בקטאר יירטו היום שני טילי שיוט איראניים ו-10 כטב"מים. באיחוד האמירויות יירטו שלושה טילים בליסטיים ו-121 כטב"מים - שמונה כטב"מים נפלו בשטח המדינה.

12:48: אזעקות על חדירת כלי טיס עוין נשמעות כעת בצפון הארץ.

12:34: אירוע הכטב"ם בצפון - הסתיים, כך מעדכן כעת פיקוד העורף.

12:32: עיריית בני ברק: שושן פורים שמח: מתחילת מבצע ''שאגת הארי'' פונו מבתיהן 14 משפחות (כ-60 נפש) שבתיהן נפגעו מרסיסים ונזקקו לפינוי מיידי. עיקר המאמץ התמקד במהלך האתמול, עם פינוין של 11 משפחות המונות כ-45 נפשות. כלל המשפחות שוכנו במלון אריסטוקרט בעיר.

12:31: חברי הממשלה אישרו לפני זמן קצר במשאל טלפוני בהול את המבצע להחזרת ישראלים שנתקעו במלחמה בשל מבצע שאגת הארי. למבצע קוראים 'שאגת הארי' ויוקצה עבורו חמישה מיליוני שקלים.

12:26: אזעקות בשורת יישובים בצפון הארץ בשל חדירת כלי טיס עוין למרחב.

12:10: אל"ם אביחי אדרעי: אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון. פעילות הטרור של חיזבאללה מאלצת את צה"ל לפעול כנגדו. צה"ל אינו מעוניין לפגוע בכם. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי. כל מי שנמצא בקרבת פעילי חיזבאללה, מתקנים או אמצעי הלחימה שלו מסכן את חייו. כל בית המשמש את חיזבאללה למטרות צבאיות עלול להיות מטרה.

תושבי דרום לבנון, עליכם לנוע מיידית אל מצפון לנהר הליטאני. למען ביטחונכם, עליכם לפנות את בתיכם באופן מיידי ולנוע צפונה מעבר לנהר הליטאני. שימו לב כל תנועה דרומה עלולה לסכן את חייכם.

12:02: לשכת ראש הממשלה: בלתי נתפס שבעיצומה של מלחמה קיומית מול איראן בהובלת הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה מבקשת מבג"ץ להוציא צו מוחלט שיורה לראש הממשלה לפטר את השר לביטחון לאומי האחראי על ביטחון הפנים בעת המלחמה. לידיעה המלאה>>>לחצו כאן.

11:58: בית זיקוק של חברת הנפט הלאומית של סעודיה נפגע שוב אחרי ששלשום הוא הותקף על ידי כטב"מים. לפי משרד ההגנה הסעודי, הפגיעה היום היתה ככל הנראה מכטב"מ. עוד נמסר כי לא דווח על נפגעים.

11:54: התרעות על חדירת כטב"מ הופעלו בצפון, ביישובים: אבן מנחם, זרעית, שומרה, שתולה, נטועה, פסוטה, אבירים, חורפיש, אלקוש, מתת, כפר גלעדי, מטולה, משגב עם, תל חי, כפר יובל, מרגליות.

11:50: צבא סרי לנקה הודיע כי ישנם כ-101 בני אדם נעדרים ו-78 פצועים בתקיפה של ספינה איראנית מול חופי סרי לנקה. לפי הצבא, הספינה הותקפה על ידי צוללת.

11:44: תיעוד מהתקיפות באיראן הנמשכות גם בשעה זו

11:40: במהלך ההצהרה לתקשורת הבוקר (רביעי) של דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין, הוא השיב לשאלת 'כיכר השבת', האם צפויה להימשך הירידה בכמות הירי מאיראן או שנראה עלייה בימים הקרובים?

דובר צה"ל: "ראשית אני אגיד שיש ירידה, אנחנו רואים ירידה לאורך הימים, אנחנו מתחילים את היממה החמישית למבצע, למערכה, אנחנו רואים ירידה בכמויות השיגורים מאיראן.

"יש לאיראן עדיין יכולות לפגוע בישראל ואנחנו נמשיך לצוד אותם ולהשמיד אותם.

"חיל האוויר ברגעים אלה נמצא יחד עם הצבא האמריקאי, עם חיל האוויר של הצבא האמריקאי, מעל שמי איראן, צד משגרים, משמיד אותם.

"ככל שיעבור הזמן נשמיד יותר יכולות ותפחת כמות הירי גם על מדינת ישראל. אני יכול לומר שעד עכשיו פגענו בעשרות רבות של משגרים ונמשיך לפגוע".

דובר צה"ל משיב לשאלת 'כיכר' על הירידה בכמות הירי מאיראן - צילום: דובר צה"ל דובר צה"ל משיב לשאלת 'כיכר' על הירידה בכמות הירי מאיראן | צילום: צילום: דובר צה"ל

11:30: לאורך מבצע "שאגת הארי", חיל האוויר פגע בעשרות מערכות הגנה איראניות ובכך מעמיק את העליונות אווירית בכל רחבי איראן.

בתיעוד מעין הטיל, ניתן לראות כיצד חימושי המטוסים פוגעים באופן מדויק במטרות, ובהם במערכות ההגנה האיראניות על מנת להסיר איומים בשמי טהרן.

תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן - צילום: דובר צה"ל תיעוד מעין הטיל בנושא תקיפת מערכת הגנה של המשטר בטהרן | צילום: צילום: דובר צה"ל

11:20: תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית.

תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתקיפת מערכת הגנה איראנית ניידת וחיסול חיילי המשטר שהובילו את המשאית | צילום: צילום: דובר צה"ל

11:15: דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, מסר הבוקר (רביעי) הצהרה לתקשורת ועדכן על היום החמישי למלחמה עם איראן וחיזבאללה.

דובר צה"ל ציין כי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, השלים במהלך הלילה (שלישי) מטס תקיפות נרחב נגד תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן.

בין המטרות שהותקפו, מתחם ששימש את המשטר לאחסון ושיגור טילים בליסטיים, בהם טילים מסוג ׳קאדר׳ באיספהאן שבמערב איראן. המתחם הותקף על מנת לצמצם שיגורים נוספים ממנו.

כמו כן, הותקפו אתרים רבים ששימשו לאחסון טילים בליסטיים ומערכות הגנה של משטר הטרור האיראני. תקיפות אלו העמיקו את העליונות האווירית במספר מרחבים באיראן.

המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' - צילום: דובר צה"ל המתחם שהותקף בו אוחסנו טילים מסוג 'קאדר' | צילום: צילום: דובר צה"ל

תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים - צילום: דובר צה"ל תיעוד מתקיפות צה"ל באיראן מהימים האחרונים | צילום: צילום: דובר צה"ל

10:45: ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ביקר היום (רביעי) את פצועי אירוע הנפילה הקשה בבית שמש, המאושפזים במרכז הרפואי הדסה עין כרם. אל הביקור במחלקות התלווה מנכ"ל הדסה, פרופ' יורם וייס.

במהלך הסיור בבית החולים, עמד נתניהו מקרוב על מצבם של הפצועים. הוא נפגש עם פנינה כהן ובנה דוד בן השלוש, אשר נפצעו באורח קשה בעת ששהו במקלט, כאשר האם גוננה על בנה בידיה. באירוע הטרגי איבדה פנינה את בעלה, יוסי ז"ל, ואת חמותה, ברוריה ז"ל.

ראש הממשלה נתניהו אמר במהלך הביקור: "אני מודה לנשים האמיצות והגיבורות שעברו טלטלה קשה ומוכיחות את חוזקו של העם והחברה בישראל. הן מחזקות את הציבור כולו". עוד הוסיף נתניהו תודות לצוותים הרפואיים של הדסה, בראשות המנכ״ל פרופ׳ וייס, והדגיש כי "הפצועות מטופלות בידיים הטובות ביותר ובמסירות רבה".

לכתבה המלאה - כנסו כאן

נתניהו עם פנינה כהן ובנה דוד ( צילום: הדסה )

10:38: על רקע המערכה מול איראן והמתיחות האיזורית, נשיא המדינה, יצחק הרצוג שוחח עם רס"ן צ', טייס קרב המשרת בקבע בטייסת 106, ששב זה עתה ממשימה מבצעית מעבר לגבולות.

רס"ן צ', נשוי ואב לשלושה ילדים, הוא קצין המקדיש את חייו לביטחון המדינה ולוקח חלק חשוב ומשמעותי במערך התקיפה וההגנה האווירית במבצע "שאגת הארי".

נשיא המדינה הודה ל-צ' בשם כל מדינת ישראל על השליחות, המקצועיות והעשייה עבור ביטחון המדינה. ובירך על המסירות ועל היכולות יוצאות הדופן של טייסי וצוותי חיל האוויר.

במהלך השיחה צ' שיתף את הנשיא באתגרים המקצועיים, ההיערכות המבצעית ובתחושת השליחות שמלווה את צוותי האוויר, הנושאים באחריות העילאית בהגנה על המדינה.

לכתבה המלאה - כנסו כאן

השיחה של הנשיא עם הקצין - צילום: דוברות בית הנשיא ודובר צה״ל השיחה של הנשיא עם הקצין | צילום: צילום: דוברות בית הנשיא ודובר צה״ל

10:34: דובר צה"ל מעדכן כי מטוס אדיר (F35I) של חיל האוויר הישראלי הפיל לפני זמן קצר מטוס קרב איראני (YAK-130) מעל שמי טהרן. יצוין כי זו הפלה הראשונה בעולם של מטוס קרב מאויש על ידי F-35.

10:20: דיווחים בלבנון על תקיפות של צה"ל בדאחיה אחרי התרעת הפינוי של דובר צה"ל בערבית.

התקיפה בדאחיה ( צילום: לפי סעיף 27א )

09:57: חיל האוויר החל כעת בגל תקיפות נרחב לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני בטהרן.

09:40: אזעקה הופעלה במטולה.

09:30: בלבנון מדווחים כי צה"ל ממשיך בתקיפות עוצמתיות בדאחייה.

8:59: דיווח: 300,000 כבר התפנו מדרום לבנון בעקבות אזהרות צה"ל.

8:34: שר הביטחון מאיים על היורש מוג'תבא חמינאי: "יהיה יעד".

8:20: הכטב"ם האיראני ממשיך במעופו בצפון הארץ. טרם יורט.

8:12: חשד לחדירת כלי טיס עוין באזור הגבול עם לבנון.

8:11: ברגעים אלו, חיל האוויר הישראלי פתח במתקפה ברובע הדאחייה, מעוז חיזבאללה בבירות.

08:00: חיל האוויר חיסל חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר.

07:45: צה"ל קורא לתושבי שכונת חארת חריכ ברובע הד'אחיה בביירות - להתפנות.

07:36: צה"ל תקף עשרות מפקדות של ביטחון הפנים והבסיג' הכפופים למשטר הטרור האיראני.

07:30: רשת CNN דיווחה הלילה כי כוחות אופוזיציה צפויים להשתתף בימים הקרובים במבצע קרקעי במערב איראן. הדיווח התבסס על גורמים כורדיים.

07:00: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בקרית שמונה הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:54: שיגורים מלבנון - אזעקות הופעלו בקרית שמונה.

06:48: אזעקות הופעלו במטולה.

06:35: דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרות פינוי ל-13 כפרים בדרום לבנון.

06:12: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

06:10: במד"א הודיעו כי לא היו נפגעים כתוצאה מהמטח האחרון מאיראן.

06:00: המטח מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים והמרכז.

05:53: דובר צה"ל הודיע כי זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בירושלים וגוש דן.