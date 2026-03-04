השיחה של הנשיא עם הקצין ( צילום: דוברות בית הנשיא ודובר צה״ל )

על רקע המערכה מול איראן והמתיחות האיזורית, נשיא המדינה, יצחק הרצוג שוחח עם רס"ן צ', טייס קרב המשרת בקבע בטייסת 106, ששב זה עתה ממשימה מבצעית מעבר לגבולות.

רס"ן צ', נשוי ואב לשלושה ילדים, הוא קצין המקדיש את חייו לביטחון המדינה ולוקח חלק חשוב ומשמעותי במערך התקיפה וההגנה האווירית במבצע "שאגת הארי".

נשיא המדינה הודה ל-צ' בשם כל מדינת ישראל על השליחות, המקצועיות והעשייה עבור ביטחון המדינה. ובירך על המסירות ועל היכולות יוצאות הדופן של טייסי וצוותי חיל האוויר.

במהלך השיחה צ' שיתף את הנשיא באתגרים המקצועיים, ההיערכות המבצעית ובתחושת השליחות שמלווה את צוותי האוויר, הנושאים באחריות העילאית בהגנה על המדינה.

הנשיא הודה לצ' על פועלו במערכה ואמר: "אתם מונעים טילים ארוכי טווח, טילים בליסטיים וזה גורם לכולנו להרגיש שאנחנו בטוחים מאוד. אני רוצה לומר לך ולכל חבריך בשם כל עם ישראל תודה מקרב לב על הגבורה, הנחישות, על ההתמדה, המקצועיות ועל העובדה שאתם בתקופה ההיסטורית הזאת מביאים לנו בשורה גדולה. השם ישמור צאתכם ובאכם מעתה ועד עולם אמן".

רס"ן צ' סיפר לנשיא על הערכים עליהם גדל, על תחושת המחויבות, ועל החשיבות לפעול בקור רוח ובמקצועיות ואמר: "אני מרגיש מעולה ובתחושת רוממות רוח גדולה מאוד, זו שליחות אדירה. ברגעים ההיסטוריים האלה אני מרגיש גאווה גדולה וזכות להיות המגן הקדמי של עם ישראל באיראן, יש סכנות באזור היעד, אז אנחנו דרוכים, ממוקדים במטרות בביצוע מדויק".

השיחה הסתיימה בהבעת הערכה עמוקה ובתודה על מסירותם של אנשי חיל האוויר הפועלים לילות כימים למען ביטחון מדינת ישראל, בתקופה מאתגרת ומורכבת במיוחד.