אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו השנה את ימי הפורים בתחושת התעלות רבתי, כשהם זוכים לחסות בצל הקודש של האדמו"ר. לאחר השנה הקשה שבה נחוג החג בצל הדאגה לבריאותו של הרבי, פרצה השמחה השנה גבולות | גולת הכותרת: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר וה'פורים שפיל' המסורתי, שבו הוצג בכישרון רב סיפורו המרטיט של החסיד ר' שמואל מונקס על עוצמתה של מצוות צדקה | שוקי לרר עם תיעוד ענק ומרהיב (חסידים)
מראות הוד מעריכת שולחנו של האדמו"ר מתולדות אהרן בנעילת יום הפורים: האדמו"ר שרוי בלהב אש קודש ומעודד את הדבקות בעוז | במהלך הטיש עלו על שולחן המלך כמה מטובי המשמחים בקהילה והציגו לפני הקודש את ה'פורים שפיל' כנהוג (חצרות הקודש)
