נתנו הוראות לחברי המקהלה כשבני הרבי הקימו את החסידים מהכיסאות: פורים בחצה"ק ספינקא רמת אהרן בחצר הקודש ספינקא רמת אהרן נרשמו רגעים של חיות חסידית יוצאת דופן במהלך הטיש | עין לא נותרה יבשה למראה בניו של האדמו"ר, שהתמקמו על הפארנצעס והפכו למנוע המרכזי של השמחה | בנועם ובחן, עודדו הבנים את השירה בעוז, תוך שהם מנהלים דיאלוג ער עם חברי המקהלה ומכוונים את בחירת הניגונים | ההתלהבות הגיעה לשיאה כאשר בני הרבי לא הסתפקו בשירה, ופנו אל הציבור שהסב סביב השולחנות בקריאה לקום ולצאת במחול | הקהל, שנענה לקריאתם קמו לריקוד סוער כמיטב מסורת השמחה הספינקאית האמיתית (חסידים)

