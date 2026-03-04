הניגון שכבש את העולם היהודי בגובה עצום: הריקוד הסוחף של האדמו"ר מזוטשקא עם הלהיט "יש בורא עולם" בחצר הקודש זוטשקא לא לקחו השנה סיכונים, והרבי ערך את שולחן יום הפורים על גבי במה ענקית בגובה עצום, כשסביב האדמו"ר עומדים הגבאים בלבד | למרות הגובה, האש בערה בלבבות כאשר הרבי פצח בריקודין קדישין סוחפים ומרגשים לעיני מאות החסידים | שיאו של הטיש נרשם כשהאדמו"ר הלהיב את הקהל עם הלהיט שכבש את העולם היהודי בעולם כולו – הניגון "יש בורא עולם", אותו הטמיע האדמו"ר מויז'ניץ, האווירה בבית המדרש הגיעה לנקודת רתיחה של שמחה ואמונה, כשהחסידים מצטרפים בשירה אדירה המצהירה על מלכותו יתברך בכל העולמות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 17:41