הקאפטן הצבעוני והטיש באודיטוריום | פורים של התרוממות בחצר הקודש אלכסנדר

חסידי אלכסנדר חגגו השנה את הפורים בשני מוקדים, עקב הריסת בית המדרש הישן לטובת בנייתו מחדש. קריאת המגילה נערכה בהיכל הישיבה ברחוב מימון, ואילו הטיש המרכזי התקיים באודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים | במהלך הטיש נרשמה התרגשות כאשר האדמו"ר הופיע כשהוא עוטה קאפטן לבן וצבעוני, כמסורת הייחודית לטיש זה בלבד פעם אחת בשנה | מראה ההוד של הרבי בלבוש החגיגי הלהיב את לבבות החסידים, במהלך הטיש נשאו תפילה לראות במהרה בבניינו של בית המדרש המפואר ההולך ונבנה לשם ולתפארת (חסידים)

פורים בחצה"ק אלכסנדר
