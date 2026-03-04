כיכר השבת
החסידים עמדו נרעשים

הנסתר הופך לנגלה: הצדיק הבני ברקי שבורח מהכבוד ערך טיש גילופין | צפו

בני ברק כולה מכירה את דמותו של האדמו"ר מחוג חתם סופר כמי שמנהיג את עתו בצניעות יתרה, בורח מן הכבוד ומקדיש את ימיו לעבודת ה' הרחק מאור הזרקורים. אולם, ביום הפורים, נחשפו החסידים לפן אחר ומרומם בעבודת הקודש של רבם. במהלך הטיש שערך בהיכל הישיבה ברחוב מימון, נצפה האדמו"ר כשהוא במצב של גילופין כדת היום, כשהוא מתעלה מעל גדרי הטבע במעמד משתה היין | בשיא הטיש, מתוך דבקות עילאית ושמחה שפרצה כל גבול, נשא האדמו"ר דברות קודש כשהוא משפיע מברכותיו על קהל החסידים שעמד נרעש לחזות בלהבת הקודש הגלויה של רבם, ביום היחיד בשנה שבו הנסתר הופך לנגלה (חסידים)

האדמו"ר מחוג חתם סופר בקריאת המגילה (צילום: שוקי לרר)
