רחוב יונה הנביא: הרבי מזוטשקא אמסנא בקריאת המגילה

בהיכל בית מדרשו ברחוב יונה הנביא בבני ברק, נעמד האדמו"ר מזוטשקא אמסנא במרכז ביהמ"ד, והאזין בליל וביום הפורים לקריאת המגילה מפי הבעל קורא | שוקי לרר נכנס, הציץ ותיעד (חסידים)

פורים בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
פורים בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
קריא המגילה בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
קריא המגילה בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
קריא המגילה בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)
קריא המגילה בחצה"ק זוטשקא אמסנא (צילום: שוקי לרר)

