רחוב יונה הנביא: הרבי מזוטשקא אמסנא בקריאת המגילה

שמחת הפורים בעיר מגוריו של האדמו"ר מזוועהיל בביתר עילית הרקיעה שחקים |היכל בית המדרש של החסידות הפך ללבה רותחת של התלהבות חסידית, כאשר השמחה גאתה ועברה כל גבול. בשיאו של הטיש, עודד האדמו"ר את השירה בידיו ובריקודין קדישין סוערים, כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים לדבקות עילאית | למחרת בבוקר, לאחר תפילת שחרית וקריאת המגילה, אסף האדמו"ר מעות לצדקה (חסידים)
בהיכל בית המדרש של חסידות קומרנא ברחוב דבורה הנביאה בבני ברק התכנסו החסידים ביום הפורים לשמוע קריאת המגילה מפי האדמו"ר | בתוך בית המדרש שרר שקט מופתי שהופר רק בעת מחיית המן, אז רעשו החסידים והילדים כמנהג ישראל (חסידים)
בחצר הקודש קוזמיר נרשמו השנה רגעים של עוצמה שטרם נראתה, כאשר שמחת הפורים הגיעה לשיא של התלהבות דקדושה | במהלך הטיש פצחו החסידים בריקודים סוערים על השולחן מול האדמו"ר, עד שנראה היה כי השולחנות והספסלים בבית המדרש עומדים לקרוס תחת כובד המשקל | האדמו"ר הלהיב את הקהל בניגוני שמחה וכיסופים (חסידים)
בני ברק כולה מכירה את דמותו של האדמו"ר מחוג חתם סופר כמי שמנהיג את עתו בצניעות יתרה, בורח מן הכבוד ומקדיש את ימיו לעבודת ה' הרחק מאור הזרקורים. אולם, ביום הפורים, נחשפו החסידים לפן אחר ומרומם בעבודת הקודש של רבם. במהלך הטיש שערך בהיכל הישיבה ברחוב מימון, נצפה האדמו"ר כשהוא במצב של גילופין כדת היום, כשהוא מתעלה מעל גדרי הטבע במעמד משתה היין | בשיא הטיש, מתוך דבקות עילאית ושמחה שפרצה כל גבול, נשא האדמו"ר דברות קודש כשהוא משפיע מברכותיו על קהל החסידים שעמד נרעש לחזות בלהבת הקודש הגלויה של רבם, ביום היחיד בשנה שבו הנסתר הופך לנגלה (חסידים)
בחצר הקודש ספינקא רמת אהרן נרשמו רגעים של חיות חסידית יוצאת דופן במהלך הטיש | עין לא נותרה יבשה למראה בניו של האדמו"ר, שהתמקמו על הפארנצעס והפכו למנוע המרכזי של השמחה | בנועם ובחן, עודדו הבנים את השירה בעוז, תוך שהם מנהלים דיאלוג ער עם חברי המקהלה ומכוונים את בחירת הניגונים | ההתלהבות הגיעה לשיאה כאשר בני הרבי לא הסתפקו בשירה, ופנו אל הציבור שהסב סביב השולחנות בקריאה לקום ולצאת במחול | הקהל, שנענה לקריאתם קמו לריקוד סוער כמיטב מסורת השמחה הספינקאית האמיתית (חסידים)
בהיכל בית המדרש דעעש ברחוב רבי טרפון בבני ברק, ערך האדמו"ר טיש פורים שכולו אור ושמחה | האדמו"ר שליט"א קיבל את המוני החסידים במאור פנים ובחיוך אצילי ונסוך שלווה, כשהוא משפיע ברכות לרוב לכל דורש ומבקש בבחינת 'כל הפושט יד' (חסידים)
בחרדת קודש ובהדרת מלך, נערך מעמד קריאת המגילה בראשות זקן אדמו"רי רוז'ין בבני ברק - האדמו"ר מוואסלוי | האדמו"ר עמד במזרח ביהמ"ד והאזין לקריאה בריכוז עילאי | עם סיום הקריאה, פצחו החסידים בניגוני שמחה ועברו לברכת החג (חסידים)
חג הפורים בחצר הקודש אנטניא עמד בסימן שמחה מתפרצת וצבעונית במיוחד. במהלך הטיש נראה היכל בית המדרש כמרקחה של התעלות, כאשר החסידים פיזזו בריקודים סוערים כשהם לבושים בבגדים שונים ומשונים, זה בבגדי לבן בוהקים וזה בכובעי מצחייה מעוטרים, כמיטב מסורת השמחה שאינה יודעת גבולות | האדמו"ר עודד את השירה בידיו והלהיב את הקהל (חסידים)
פריצת דרך היסטורית בחצר הקודש דארג, האדמו"ר נעתר להפצרות וקיבל לראשונה פדיונות מהחסידים ביום הפורים • סיום מסכת מרגש בשיאו של הטיש המרכזי • וגם: הרגעים בהם נשמעה האזעקה על רקע המתקפה מאיראן, בעוד הרבי ממשיך בדברות קודשו והחסידים נותרים דבוקים למקומם בביטחון גמור (חסידים)
מעמדי הפורים בצל זקן האדמו"רים בעיר התורה, האדמו"ר מנאראל, נערכו השנה בהתעלות. בשל הקהל הרב שצבא על דלתות בית המדרש שצר מלהכיל, הועתקו התפילות והטישים להיכל ישיבת "תורה לשמה" | התרגשות מיוחדת נרשמה בעת קריאת המגילה, כאשר לצד הילדים שהחזיקו רעשני ענק, נראו גם זקני החסידים כשהם מרעישים במרץ כמנהג ישראל (חסידים)
חסידי מודז'יץ חגגו השנה את ימי הפורים באווירה נוסטלגית ומרוממת בהיכל בית המדרש הישן. בשיאו של הטיש, שנערך בהתרוממות הנפש, נרשמו מראות מרהיבים כאשר עשרות חסידים, נלהבים מניגוני הדבקות והשמחה, פצחו בריקודים סוערים ופיזזו על גבי השולחן מול הרבי לקול שירת ההמונים (חסידים)
חסידי אלכסנדר חגגו השנה את הפורים בשני מוקדים, עקב הריסת בית המדרש הישן לטובת בנייתו מחדש. קריאת המגילה נערכה בהיכל הישיבה ברחוב מימון, ואילו הטיש המרכזי התקיים באודיטוריום העירוני ברחוב ירושלים | במהלך הטיש נרשמה התרגשות כאשר האדמו"ר הופיע כשהוא עוטה קאפטן לבן וצבעוני, כמסורת הייחודית לטיש זה בלבד פעם אחת בשנה | מראה ההוד של הרבי בלבוש החגיגי הלהיב את לבבות החסידים, במהלך הטיש נשאו תפילה לראות במהרה בבניינו של בית המדרש המפואר ההולך ונבנה לשם ולתפארת (חסידים)
בחצר הקודש פרמישלאן בבני ברק נרשמו השנה רגעים של דבקות ושמחה עילאית, במהלך עריכת טיש "משתה היין" בשיאו של יום הפורים, האציל הרבי מברכותיו על קהל החסידים שעבר לפניו ביראת כבוד בשעות אלו של עת רצון מיוחדת (חסידים)
במרכז החסידות בבני ברק, ערך האדמו"ר ממכנובקא בעלזא את שולחן יום הפורים בהתעלות ובדבקות | בשל המצב הביטחוני, נערך המעמד בהיכל הטישים הממוקם שלוש קומות מתחת לפני האדמה, שהיה מלא וגדוש בקהל רב כשהשמחה פורצת רקיעים (חסידים)
מראות הוד קדומים נראו השנה בשיכון ה' בבני ברק, שם בהיכל בית המדרש המיתולוגי של אדמו"רי בית לעלוב, ערך האדמו"ר מלעלוב את שולחנו הטהור לרגל החג | לאורך כל שעות הטיש היה שרוי האדמו"ר בדבקות עילאית, כשהוא סוחף את הקהל למחוזות של התעלות | בשיא המעמד נראה האדמו"ר כמלאך ה' צבאות, כשהוא מעלה עשן בסיגריה כמנהג אבותיו הקדושים, באותם רגעים נשגבים הלהיב הרבי את החסידים בדברי התעוררות ובניגוני דבקות, תוך שהוא מחדיר בהם את קדושת היום הנשגב (חסידים)
רגעי הוד ודבקות עילאית היו מנת חלקם של מאות חסידי סאדיגורה, שזכו להסתופף בצל הקודש של האדמו"ר לאורך חג הפורים | שיאו של החג נרשם בטיש 'משתה היין' שערך האדמו"ר לעת ערבו של יום בהיכל הטישים הגדול, במהלך השולחן הטהור נראה האדמו"ר כשהוא יוצא מגדר הרגיל בדבקות שאין לתאר, בבחינת טפח וטפחיים מעל הקרקע, בניגוני כיסופין עתיקים, פיזז ושפך שיח לפני בורא כל יצור, כשהוא סוחף אחריו את קהל החסידים לדבקות בבורא עולם ביום הקדוש | צפו בתיעוד (חסידים)
בחצר הקודש זוטשקא לא לקחו השנה סיכונים, והרבי ערך את שולחן יום הפורים על גבי במה ענקית בגובה עצום, כשסביב האדמו"ר עומדים הגבאים בלבד | למרות הגובה, האש בערה בלבבות כאשר הרבי פצח בריקודין קדישין סוחפים ומרגשים לעיני מאות החסידים | שיאו של הטיש נרשם כשהאדמו"ר הלהיב את הקהל עם הלהיט שכבש את העולם היהודי בעולם כולו – הניגון "יש בורא עולם", אותו הטמיע האדמו"ר מויז'ניץ, האווירה בבית המדרש הגיעה לנקודת רתיחה של שמחה ואמונה, כשהחסידים מצטרפים בשירה אדירה המצהירה על מלכותו יתברך בכל העולמות (חסידים)
ימי הפורים עברו בנעימים בחצר הקודש נדבורנה, עת התעלו החסידים השנה לגבהים של דבקות ושמחה | בליל החג, בעת קריאת המגילה בבית המדרש הגדול, נצפה המשפיע החסידי הגה"צ רבי אהרן טוסיג המתגורר בקרבת מקום | במהלך השולחן ביום הפורים, נרשמו רגעים של התעוררות מיוחדת כאשר כמיטב המסורת פצחו החסידים בזמירות שירות ותשבחות בניגוני פסח המעוררים את הלבבות לקראת החג הקרב ובא בעוד שלושים יום בלבד (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ חגגו השנה את ימי הפורים בתחושת התעלות רבתי, כשהם זוכים לחסות בצל הקודש של האדמו"ר. לאחר השנה הקשה שבה נחוג החג בצל הדאגה לבריאותו של הרבי, פרצה השמחה השנה גבולות | גולת הכותרת: קריאת המגילה ע"י האדמו"ר וה'פורים שפיל' המסורתי, שבו הוצג בכישרון רב סיפורו המרטיט של החסיד ר' שמואל מונקס על עוצמתה של מצוות צדקה | שוקי לרר עם תיעוד ענק ומרהיב (חסידים)
