הרבנים הראשיים לישראל שיגרו היום (חמישי) מכתב זועם לשרת התחבורה מירי רגב, לאחר שהאחרונה הודיעה על הפעלת הרכבת בשבת הקרובה.

המהלך, שנועד לספק לישראלים שחוזרים מחו"ל ב"מבצע החילוץ" אמצעי תחבורה בו ישובו לבתיהם ביום השבת, מעורר את כעסם של הרבנים הראשיים הרב הגאון רבי דוד יוסף והרב הגאון רבי קלמן בר.

במכתבם הבהירו הרבנים כי אין בדבר משום פיקוח נפש כלל, והביעו מחאה על כך ששרת התחבורה לא התייעצה עימם טרם ההחלטה. הידיעה פורסמה לראשונה באתר ynet.

במכתב הרבנים נכתב: "לכבוד גב מירי רגב שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

אנו מוחים בזה נמרצות על חילולי השבת ההמוניים המתוכננים לשבת זו, באופן רשמי על ידי ממשלת ישראל, במצבים שבוודאי אין בהם משום פיקוח נפש כלל, ובלא התייעצות עם הרבנים", לשון מכתבם.