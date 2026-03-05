כיכר השבת
אין פיקוח נפש

הרבנים הראשיים נגד מירי רגב:  "אנו מוחים נמרצות; לא התייעצת איתנו"

הרבנים הראשיים לישראל שיגרו היום מכתב מחאה למירי רגב ברקע ההודעה על הפעלת שירותי הרכבת בשבת הקרובה, לאחר שישראלים יוחזרו לישראל במבצעי החילוץ | הרבנים הבהירו כי אין מדובר במקרה של פיקוח נפש (חרדים) 

הרבנים הראשיים (צילום: שוקי לרר)

הרבנים הראשיים לישראל שיגרו היום (חמישי) מכתב זועם לשרת התחבורה מירי רגב, לאחר שהאחרונה הודיעה על הפעלת הרכבת בשבת הקרובה.

המהלך, שנועד לספק לישראלים שחוזרים מחו"ל ב"מבצע החילוץ" אמצעי תחבורה בו ישובו לבתיהם ביום השבת, מעורר את כעסם של הרבנים הראשיים הרב הגאון רבי דוד יוסף והרב הגאון רבי קלמן בר.

במכתבם הבהירו הרבנים כי אין בדבר משום פיקוח נפש כלל, והביעו מחאה על כך ששרת התחבורה לא התייעצה עימם טרם ההחלטה. הידיעה פורסמה לראשונה באתר ynet.

במכתב הרבנים נכתב: "לכבוד גב מירי רגב שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

אנו מוחים בזה נמרצות על חילולי השבת ההמוניים המתוכננים לשבת זו, באופן רשמי על ידי ממשלת ישראל, במצבים שבוודאי אין בהם משום פיקוח נפש כלל, ובלא התייעצות עם הרבנים", לשון מכתבם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר