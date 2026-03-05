כיכר השבת
LIVEשיגורים מאיראן ומחיזבאללה | בכיר בחמאס חוסל בלבנון | צה"ל תקף יעדים רבים באיראן ובלבנון

איראן שיגרה טילים לעבר מדינת ישראל ואזעקות הופעלו ברחבי הארץ, חיזבאללה שיגר כטב"מים ורקטות לעבר צפון הארץ, בחסדי ה' לא היו נפגעים | צה"ל המשיך בגל תקיפות באיראן, בדאחייה ובדרום לבנון | בכיר בחמאס חוסל בתקיפה בלבנון | טיסות חילוץ ראשונות נחתו בנתב"ג | הקלות בהנחיות פיקוד העורף (אקטואלי)

תקיפות בטהרן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סיכום החדשות המרכזיות

- שלוש פעמים הלילה (בין רביעי לחמישי) שיגרה טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו ברחבי הארץ. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

- גם ארגון הטרור שיגר רקטות וכטב"מים לעבר יישובי הצפון ואזעקות הופעלו במרחב. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

- המשיך בגל תקיפות נגד יעדי המשטר באיראן ובמקביל נגד יעדי טרור של חיזבאללה ב, כולל במעוז הטרור בדאחייה.

- דיווח: צה"ל תקף וחיסל את בכיר ארגון הטרור חמאס וואסים עטאללה. התקיפה בוצעה בטריפולי שבצפון לבנון.

- הכורדים בעיראק הכחישו את הדיווח ב'פוקס' על כך שהפלישה הקרקעית לאיראן החלה.

- טיסת החילוץ הראשונה לישראל נחתה בנתב"ג.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

