- שלוש פעמים הלילה (בין רביעי לחמישי) שיגרה איראן טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו ברחבי הארץ. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

- גם ארגון הטרור חיזבאללה שיגר רקטות וכטב"מים לעבר יישובי הצפון ואזעקות הופעלו במרחב. בחסדי ה' לא היו נפגעים.

- צה"ל המשיך בגל תקיפות נגד יעדי המשטר באיראן ובמקביל נגד יעדי טרור של חיזבאללה בלבנון, כולל במעוז הטרור בדאחייה.

- דיווח: צה"ל תקף וחיסל את בכיר ארגון הטרור חמאס וואסים עטאללה. התקיפה בוצעה בטריפולי שבצפון לבנון.

- הכורדים בעיראק הכחישו את הדיווח ב'פוקס' על כך שהפלישה הקרקעית לאיראן החלה.

- טיסת החילוץ הראשונה לישראל נחתה בנתב"ג.