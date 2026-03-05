כיכר השבת
"מתקדמים לאחוז בשטחים"

חושפים תשתיות חיזבאללה | תיעוד ראשון: לוחמי צה"ל חזרו לפעול קרקעית בלבנון

דובר צה"ל מפרסם תיעוד ראשון  מפעילות חטיבת ׳ההרים׳ בהר דב הלבנוני | הפעילות נועדה לחשוף תשתיות אויב, למנוע את התעצמות ארגון הטרור חיזבאללה מעבר לגבול (צבא וביטחון)

לוחמי צה"ל בדרום לבנון
לוחמי צה"ל בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

כוחות חטיבת ׳ההרים׳ (810) בפיקוד אוגדה 210 פועלים החל מאתמול (רביעי) במרחב הר דב שבדרום במספר מוקדים.

הכוחות פועלים באופן ממוקד במטרה לחשוף תשתיות אויב, למנוע את התעצמות ארגון הטרור מעבר לגבול ועל מנת לחזק את קו הגנה עבור תושבי הצפון.

כזכור, ב הדגישו אתמול כי צה"ל פועל לייצר שכבת ביטחון נוספת לתושבי הצפון, באמצעות תקיפות נרחבות של תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה, על מנת לסכל איומים ולמנוע ניסיונות חדירה לשטח מדינת ישראל.

מדובר צה"ל נמסר: "ארגון הטרור חיזבאללה בחר להצטרף למערכה ולפעול בשליחות איראן ויישא בתוצאות פעולותיו. צה"ל לא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל, וימשיך לפעול בכל דרך להגן עליהם".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר אמש: "רה"מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה"ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון כדי למנוע ירי על יישובי הגבול הישראליים.

"צה״ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד יעדי חיזבאללה בלבנון. ארגון הטרור משלם וישלם מחיר כבד על הירי לעבר ישראל".

לדבריו: "כדי למנוע אפשרות ירי בכינון ישיר על היישובים הישראלים, רה״מ בנימין נתניהו ואני אישרנו לצה״ל להתקדם ולאחוז בשטחים שולטים נוספים בלבנון ולהגן משם על יישובי הגבול".

לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
לוחמי צה"ל בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)

