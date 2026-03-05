כיכר השבת
פורים בשכונת הבוכרים: האדמו"ר מסקולען ערך את השולחן בבגדי לבן כמנהג אבותיו

מאות חסידים נהרו אמש אל היכל ביהמ"ד של חסידות ויז'ניץ ירושלים ברחוב אדוניהו הכהן להשתתף בטיש של האדמו"ר מסקולען • האדמו"ר הופיע בבגדי לבן ועודד השירה בעוז •הפורים רב הרב שווארץ הצחיק את הרבי והקהל בפרפראות נאות (חסידים)

פורים בחצה"ק סקולען ירושלים
פורים בחצה"ק סקולען ירושלים| צילום: צילום: שוקי לרר
פורים בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: שוקי לרר)

בלב שכונת הבוכרים בירושלים ערך אמש האדמו"ר מסקולען את השולחן הטהור לרגל שושן פורים, בשל הקהל העצום שביקש להסתופף בצל הקודש, והעובדה שבית המדרש הקבוע היה צר מלהכיל את ההמונים, שכרו בחסידות את היכל בית המדרש הגדול של ויז'ניץ ירושלים ברחוב אדוניהו הכהן.

במהלך הטיש היה הרבי עטור בבגדי לבן כמנהג אבותיו הק'. במשך שעות ארוכות התעלו החסידים בניגוני דבקות ושמחה מבית היוצא של חצה"ק סקולען.

את לב המלך שימח בטוב טעם ודעת ה'פורים רב' המפורסם, הרב שווארץ, שהפליא לעשות בפרפראות נאות ובמילתא דבדיחותא המתובלת בדברי תורה וחסידות כנהוג. דבריו, שנאמרו בחן מיוחד לכבוד היום, העלו חיוך של קורת רוח על פניו של הרבי ושימחו את הקהל הרב.

בין המשתתפים הרבים נצפה הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, חתנו של האדמו"ר מויז'ניץ ור"מ בישיבת ויז'ניץ אלעד.

1
זה רבי לדוגמא. עדינות נפש עם יראת שמים ועוז וחדווה במקומו
נתן

