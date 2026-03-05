פורים בחצה"ק סקולען ירושלים - צילום: שוקי לרר פורים בחצה"ק סקולען ירושלים | צילום: צילום: שוקי לרר 10 10 0:00 / 2:44 פורים בחצה"ק סקולען ירושלים ( צילום: שוקי לרר )

בלב שכונת הבוכרים בירושלים ערך אמש האדמו"ר מסקולען את השולחן הטהור לרגל שושן פורים, בשל הקהל העצום שביקש להסתופף בצל הקודש, והעובדה שבית המדרש הקבוע היה צר מלהכיל את ההמונים, שכרו בחסידות את היכל בית המדרש הגדול של ויז'ניץ ירושלים ברחוב אדוניהו הכהן.

במהלך הטיש היה הרבי עטור בבגדי לבן כמנהג אבותיו הק'. במשך שעות ארוכות התעלו החסידים בניגוני דבקות ושמחה מבית היוצא של חצה"ק סקולען. את לב המלך שימח בטוב טעם ודעת ה'פורים רב' המפורסם, הרב שווארץ, שהפליא לעשות בפרפראות נאות ובמילתא דבדיחותא המתובלת בדברי תורה וחסידות כנהוג. דבריו, שנאמרו בחן מיוחד לכבוד היום, העלו חיוך של קורת רוח על פניו של הרבי ושימחו את הקהל הרב. בין המשתתפים הרבים נצפה הרה"צ רבי מנחם מנדל הגר, חתנו של האדמו"ר מויז'ניץ ור"מ בישיבת ויז'ניץ אלעד.

פורים בחצה"ק סקולען ירושלים ( צילום: שוקי לרר )

