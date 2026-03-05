כיכר השבת
בצל האדמו"ר ואהבת חברים

הלב הפועם של עיר הקודש | שושן פורים בירושלים של מעלה - מבעד לעדשה

מבעד לעדשה של אלעזר פינשטיין: תיעוד עוצמתי מהיום הנשגב בבירה • מהריקודים הסוערים בהיכל של 'תולדות אברהם יצחק' ועד ליהודים השמחים והעולזים שבין החומות • גלריה מרהיבה של אהבת ישראל, עבודת הבורא ושמחת חג שלא שוכחת לרגע את הלב היהודי הפועם • צפו בתיעוד המפעים (חרדים)

פורים בחצה"ק תולדות אברהם יצחק
פורים בחצה"ק תולדות אברהם יצחק| צילום: צילום: אלעזר פיינשטיין
פורים בחצה"ק תולדות אברהם יצחק (צילום: אלעזר פיינשטיין)

כמיטב המסורת, הצלם אלעזר פינשטיין הניח את מלאכתו ושם פעמיו אל ירושלים, כדי לחגוג ולתעד את "ירושלים של מעלה" ביום הנשגב - שושן פורים.

הצלם הסתובב בין הסמטאות וחזר עם גלריה עוצמתית מהלב היהודי החי והתוסס. התיעוד מביא אל המסך יהודים השמחים ועולזים ביום חגם, מבלי לשכוח לרגע את עבודת הבורא מתוך אהבת חברים ואחוות ישראל.

שיאו של המסע היה בהיכל הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק, שם התאספו אלפי חסידים לחגוג בצל הקודש של האדמו"ר. התוצאה לפניכם: תיעוד מפעים ובלתי נשכח.

שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)
שושן פורים בעיה"ק ירושלים (צילום: אלעזר פיינשטיין)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

בצל האדמו"ר ואהבת חברים

|

הטור השבועי | פרשת כי תשא

|

חסידי, ליטאי, תימני

||
1

כמו אדמו"ר חסידי

||
2

וַיִּקָּהֲלוּ הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן

||
2

סיקור מיוחד

||
1

המגיד בשיעור מיוחד

||
3

הרעידו את המחלקות

||
1

כמיטב המסורת

||
1

תיעוד מרגש תחת אש

||
1

תיעוד ראשוני מהבירה

||
10

סֵדֶר הֲלָכָה

|

סיפור מאחורי הקלעים

||
9

לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְחָה

||
4

היסטוריה ואקטואליה

||
1

אחד התיעודים המרהיבים

||
3

תיעוד מרהיב

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר