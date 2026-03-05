כמיטב המסורת, הצלם אלעזר פינשטיין הניח את מלאכתו ושם פעמיו אל עיר הקודש ירושלים, כדי לחגוג ולתעד את "ירושלים של מעלה" ביום הנשגב - שושן פורים.

הצלם הסתובב בין הסמטאות וחזר עם גלריה עוצמתית מהלב היהודי החי והתוסס. התיעוד מביא אל המסך יהודים השמחים ועולזים ביום חגם, מבלי לשכוח לרגע את עבודת הבורא מתוך אהבת חברים ואחוות ישראל.

שיאו של המסע היה בהיכל הגדול של חסידות תולדות אברהם יצחק, שם התאספו אלפי חסידים לחגוג בצל הקודש של האדמו"ר. התוצאה לפניכם: תיעוד מפעים ובלתי נשכח.