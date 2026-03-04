בין רבבות היהודים שעשו דרכם היום - שושן פורים אל עבר עיר הקודש ירושלים, נצפה גם הצלם החרדי שוקי לרר שהגיע במיוחד למסע תיעוד מעניין במעונם של הרבנים הגאונים מנהיגי ההנהגה של עולם התורה הספרדי. לרר, שביקש להתברך מפיהם של מאורי הדור, מגיש גלריה מרהיבה ורוויית הוד.

התחנה הראשונה הייתה במעונם של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר. משם המשיך אל מעונו של זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ואל היכליהם של הגאון רבי יצחק כהן, רבה של שכונת 'שמואל הנביא', והגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', אשר כידוע נולד באיראן - פרס של ימי המגילה.