וַיִּקָּהֲלוּ הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּשׁוּשָׁן

פני המזרח | כך חגגו גדולי ישראל הספרדים את יום 'שושן פורים' בעיר הקודש ירושלים  

שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונותיהם של גדולי הדור הספרדים המאירים את העולם באור תורתם ומתגוררים בעיר הקודש ירושלים  • וגם תיעוד אצל אצל הגאון רבי יהודה כהן שנולד על אדמת פרס • גלריה מרהיבה של יין, ברכה והוד יהודי פועם בבירה (חרדים)

הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)

בין רבבות היהודים שעשו דרכם היום - שושן פורים אל עבר עיר הקודש ירושלים, נצפה גם הצלם החרדי שוקי לרר שהגיע במיוחד למסע תיעוד מעניין במעונם של הרבנים הגאונים מנהיגי ההנהגה של עולם התורה הספרדי. לרר, שביקש להתברך מפיהם של מאורי הדור, מגיש גלריה מרהיבה ורוויית הוד.

התחנה הראשונה הייתה במעונם של הראש"ל הגאון רבי והראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר. משם המשיך אל מעונו של זקן ראשי הישיבות, הגאון רבי משה צדקה, ואל היכליהם של הגאון רבי יצחק כהן, רבה של שכונת 'שמואל הנביא', והגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבת 'יקירי ירושלים', אשר כידוע נולד באיראן - פרס של ימי המגילה.

הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגר"י יוסף בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי משה צדקה בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יצחק כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגרמ"ש עמאר בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגרמ"ש עמאר בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגרמ"ש עמאר בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגרמ"ש עמאר בפורים (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגרמ"ש עמאר בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יהודה כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יהודה כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יהודה כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגאון רבי יהודה כהן בפורים (צילום: שוקי לרר)

1
באר התלמוד
באר התלמוד

