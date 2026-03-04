כיכר השבת
ליל חג הפורים בבני ברק: עמל התורה של ר' מיילך, התור אצל הגרב"ד והשולחן התימני

מבית המדרש 'בית השם' ועד למעונות גדולי התורה | תיעוד לילי מיוחד מרגעים מיוחדים של ליל הפורים בעיר התורה והחסידות • הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בהוגה דאורייתא עם נכדו וברכות ללומדים • המונים בבית ראש הישיבה הגר"ב דב פוברסקי • ושולחן החג של הגר"נ זכריהו בנשימת מסורת יהדות תימן • צפו בגלריה (חרדים)

הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)

גלריה מרהיבה מליל הפורים בעיר התורה והחסידות חושפת רגעי הוד והתעלות. בבית הכנסת 'בית השם' נצפה המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן כשהוא שקוע בעמל התורה ובהוגה דברי אלוקים חיים יחד עם נכדו, כאשר בין לבין הוא עוצר להרעיף מברכותיו על המוני הלומדים שניגשו להתברך ביום הקדוש.

במקביל, נהרו המונים למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שקיבל במשך שעות ארוכות את הציבור במאור פנים ובעין טובה. את סבב התיעודים חותמת סעודת הפורים המרוממת בבית הגאון רבי נתנאל זכריהו, מגדולי רבני עדת תימן, המשלבת את שמחת היום עם מסורת אבות עתיקה ומרגשת.

הגרב"ד פוברסקי בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגרב"ד פוברסקי בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בלימוד בליל פורים (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בלימוד בליל פורים (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בלימוד בליל פורים (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בלימוד בליל פורים (צילום: שוקי לרר)
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בלימוד בליל פורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)
הגר"נ זכריהו בפורים (צילום: שוקי לרר)

