גלריה מרהיבה מליל הפורים בעיר התורה והחסידות חושפת רגעי הוד והתעלות. בבית הכנסת 'בית השם' נצפה המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן כשהוא שקוע בעמל התורה ובהוגה דברי אלוקים חיים יחד עם נכדו, כאשר בין לבין הוא עוצר להרעיף מברכותיו על המוני הלומדים שניגשו להתברך ביום הקדוש.

במקביל, נהרו המונים למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שקיבל במשך שעות ארוכות את הציבור במאור פנים ובעין טובה. את סבב התיעודים חותמת סעודת הפורים המרוממת בבית הגאון רבי נתנאל זכריהו, מגדולי רבני עדת תימן, המשלבת את שמחת היום עם מסורת אבות עתיקה ומרגשת.